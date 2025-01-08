https://ria.ru/20250108/miting-1992813726.html

В Киеве прошел митинг с требованием установить сроки военной службы

В Киеве прошел митинг с требованием установить сроки военной службы - РИА Новости, 08.01.2025

В Киеве прошел митинг с требованием установить сроки военной службы

Митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации военнослужащих прошел в Киеве у зданий Гештаба ВСУ и Верховной рады, участники требовали установить четкие РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T14:40:00+03:00

2025-01-08T14:40:00+03:00

2025-01-08T14:40:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации военнослужащих прошел в Киеве у зданий Гештаба ВСУ и Верховной рады, участники требовали установить четкие сроки службы в ВСУ, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Родные и друзья военнослужащих 8 января 2025 года в Киеве в очередной раз организовали пикет по установлению четких сроков службы в армии. Около полусотни человек собрались у здания Генштаба ВСУ, а затем отправились к Верховной раде", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Пикетчики держали в руках плакаты с надписями: "Надеюсь, хоть в 2025 вы вспомните, что рабство отменили в 1865", "Почему у воинов вместо прав лишь обязанности?". "Это билет в один конец. Люди просто истощены физически, морально и просто не вытягивают, поэтому такое большое количество самовольного оставления частей происходит", — приводит телеканал слова участники митинга Юлии. Как отмечает "Общественное", к участникам вышел главный специалист управления социальной работы Генштаба ВСУ Станислав Бойчук. Он заявил, что закон о демобилизации пока приниматься не будет, потому что на фронте не хватает людей. Участники акции возле здания Верховной рады в знак протеста перекрыли дорогу в правительственном квартале, которая ведет к зданию парламента и скандировали: "Где обещанный закон?! Армия - не рабство!". На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241223/voenkomaty-1990763481.html

https://ria.ru/20250106/ukraina-1992687134.html

https://ria.ru/20250106/rada-1992664637.html

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Варвара Скокшина

в мире, киев, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины