https://ria.ru/20250108/millionery-1992787415.html

Миллионеры "Русского лото" начали получать свои выигрыши

Миллионеры "Русского лото" начали получать свои выигрыши - РИА Новости, 08.01.2025

Миллионеры "Русского лото" начали получать свои выигрыши

Восемь из 90 лотерейных миллионеров из числа победителей "Новогоднего миллиарда"-2025 за первую неделю января оформили выигрыши, еще 21 человек обратились в... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T08:03:00+03:00

2025-01-08T08:03:00+03:00

2025-01-08T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Восемь из 90 лотерейных миллионеров из числа победителей "Новогоднего миллиарда"-2025 за первую неделю января оформили выигрыши, еще 21 человек обратились в лотерейный центр и планируют поездку в Москву, либо направят документы почтовой службой, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото". "Согласно статистике "Столото", в среднем в первую неделю января крупные выигрыши оформляет 14% победителей, во вторую неделю – 12%, в третью – 17%, в четвертую – 9%. В целом большинство победителей "Новогоднего миллиарда" обращается за оформлением выигрыша в течение первого месяца после розыгрыша. Динамика обращений в среднем в течение последних лет выглядит так: в течение первого месяца 2024 года выигрыши оформили 64 из 87 (73%) лотерейных миллионеров "Новогоднего миллиарда", в 2023 году – 50 из 75 (67%), а в 2022 году – 34 из 52 (66%)", - пояснили в компании. Там отметили, что выигравший в новогоднем розыгрыше миллиард рублей, за оформлением пока не обратился, но информацию победителю уже отправили, в том числе через смс-сообщение на номер, на который был зарегистрирован личный кабинет и приобретен билет. Также стало известно, что билет, выигравший 1 миллиард рублей, был приобретен 30 ноября 2024 года на сайте "Столото" с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области. Билет, оказавшийся выигрышным, был куплен отдельно, не в составе электронного подарочного набора. По итогам "Новогоднего миллиарда"-2025 выигрышными стали 11 920 044 билетов, а всего в праздничном тираже было разыграно 3 652 173 987 рублей – это абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских государственных лотерей. Общий срок обращения для получения выигрышей — около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ.

https://ria.ru/20250104/lotereya-1992498922.html

https://ria.ru/20241125/lotereya-1984420178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, сахалинская область, россия, столото