https://ria.ru/20250108/million-1992859968.html

"Миллион погибших": на Западе указали США на их главную ошибку

"Миллион погибших": на Западе указали США на их главную ошибку - РИА Новости, 08.01.2025

"Миллион погибших": на Западе указали США на их главную ошибку

США следует начать решать внутренние проблемы, а не отправлять миллиарды долларов Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T22:48:00+03:00

2025-01-08T22:48:00+03:00

2025-01-08T22:48:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

чей боуз

джо байден

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992846795_0:227:3070:1954_1920x0_80_0_0_c9709cbac63f86ef8bb5e7c54ca10d0e.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. США следует начать решать внутренние проблемы, а не отправлять миллиарды долларов Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Пока Калифорния горит, а Северная и Южная Каролина тонут, Байден собирается передать еще 4 000 000 000 долларов из ваших (обращение к американцам — прим. ред.) денег украинской диктатуре", — написал он.По словам журналиста, Украина не является членом НАТО или ЕС и она не вернет США деньги."Она (Украина — прим. ред.) стремительно проигрывает. Миллион украинцев погибли", — подытожил он.В среду пожарная служба Калифорнии сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала в соцсети X ситуацию с пожаром "очень опасной".Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на два высокопоставленных военных источника сообщило, что администрация президента США Джо Байдена намерена выделить финальный пакет помощи Украине 9 января. Точная сумма намеченного пакета неизвестна, однако в нее не будут включены все оставшиеся из одобренных конгрессом средств — 4 миллиарда долларов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250108/ploschad-1992794628.html

https://ria.ru/20250108/blinken-1992843371.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, чей боуз, джо байден, нато, евросоюз, сергей лавров