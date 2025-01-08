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"Миллион погибших": на Западе указали США на их главную ошибку - РИА Новости, 08.01.2025
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22:48 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/million-1992859968.html
"Миллион погибших": на Западе указали США на их главную ошибку
"Миллион погибших": на Западе указали США на их главную ошибку - РИА Новости, 08.01.2025
"Миллион погибших": на Западе указали США на их главную ошибку
США следует начать решать внутренние проблемы, а не отправлять миллиарды долларов Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T22:48:00+03:00
2025-01-08T22:48:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. США следует начать решать внутренние проблемы, а не отправлять миллиарды долларов Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Пока Калифорния горит, а Северная и Южная Каролина тонут, Байден собирается передать еще 4 000 000 000 долларов из ваших (обращение к американцам — прим. ред.) денег украинской диктатуре", — написал он.По словам журналиста, Украина не является членом НАТО или ЕС и она не вернет США деньги."Она (Украина — прим. ред.) стремительно проигрывает. Миллион украинцев погибли", — подытожил он.В среду пожарная служба Калифорнии сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала в соцсети X ситуацию с пожаром "очень опасной".Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на два высокопоставленных военных источника сообщило, что администрация президента США Джо Байдена намерена выделить финальный пакет помощи Украине 9 января. Точная сумма намеченного пакета неизвестна, однако в нее не будут включены все оставшиеся из одобренных конгрессом средств — 4 миллиарда долларов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250108/ploschad-1992794628.html
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в мире, украина, сша, россия, чей боуз, джо байден, нато, евросоюз, сергей лавров
В мире, Украина, США, Россия, Чей Боуз, Джо Байден, НАТО, Евросоюз, Сергей Лавров
"Миллион погибших": на Западе указали США на их главную ошибку

Журналист Боуз: США нужно решать свои проблемы, а не отправлять деньги Украине

© AP Photo / Ethan SwopeПожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Ethan Swope
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. США следует начать решать внутренние проблемы, а не отправлять миллиарды долларов Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Пока Калифорния горит, а Северная и Южная Каролина тонут, Байден собирается передать еще 4 000 000 000 долларов из ваших (обращение к американцам — прим. ред.) денег украинской диктатуре", — написал он.
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Площадь природного пожара в Лос-Анджелесе достигла 1344 гектаров
Вчера, 09:53
По словам журналиста, Украина не является членом НАТО или ЕС и она не вернет США деньги.
"Она (Украина — прим. ред.) стремительно проигрывает. Миллион украинцев погибли", — подытожил он.
В среду пожарная служба Калифорнии сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала в соцсети X ситуацию с пожаром "очень опасной".
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на два высокопоставленных военных источника сообщило, что администрация президента США Джо Байдена намерена выделить финальный пакет помощи Украине 9 января. Точная сумма намеченного пакета неизвестна, однако в нее не будут включены все оставшиеся из одобренных конгрессом средств — 4 миллиарда долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаСШАРоссияЧей БоузДжо БайденНАТОЕвросоюзСергей Лавров
 
 
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