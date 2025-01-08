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В МИД Германии заявили о пересмотре антисирийских санкций - РИА Новости, 08.01.2025
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16:09 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/mid-1992825601.html
В МИД Германии заявили о пересмотре антисирийских санкций
В МИД Германии заявили о пересмотре антисирийских санкций - РИА Новости, 08.01.2025
В МИД Германии заявили о пересмотре антисирийских санкций
Ведутся обсуждения по поводу пересмотра антисирийских санкций, но окончательное решение по их ослаблению может быть принято только странами ЕС сообща, заявил... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T16:09:00+03:00
2025-01-08T16:09:00+03:00
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БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Ведутся обсуждения по поводу пересмотра антисирийских санкций, но окончательное решение по их ослаблению может быть принято только странами ЕС сообща, заявил журналистам представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер. "Вследствие жестоких репрессий против сирийского населения были введены санкции со стороны ООН и ЕС. Сейчас же сложилась новая обстановка на местах, и, конечно, существующие санкции также подвергаются пересмотру", - сказал Вагнер на брифинге в среду. По его словам, "санкции против тех, кто совершил серьезные преступления во время гражданской войны, поддерживал режим Башара Асада", будут сохранены. "С другой стороны, мы должны сейчас, как я уже отметил, обсудить и активно подумать о том, как мы можем поддержать сирийское население. Одной из возможных мер может быть ослабление санкций в отношении отдельных экономических секторов, ранее, возможно, контролировавшихся режимом Асада, или других отраслей. Но для этого в ЕС требуется единогласие, и в Брюсселе уже ведутся соответствующие обсуждения", - пояснил представитель МИД. В конце ноября прошлого года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025.
https://ria.ru/20250108/turtsija-1992797283.html
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в мире, брюссель, дамаск (город), сирия, башар асад, евросоюз, мид германии, оон
В мире, Брюссель, Дамаск (город), Сирия, Башар Асад, Евросоюз, МИД Германии, ООН
В МИД Германии заявили о пересмотре антисирийских санкций

МИД ФРГ: санкции против Сирии пересматривают, но окончательное решение примет ЕС

© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Ведутся обсуждения по поводу пересмотра антисирийских санкций, но окончательное решение по их ослаблению может быть принято только странами ЕС сообща, заявил журналистам представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.
"Вследствие жестоких репрессий против сирийского населения были введены санкции со стороны ООН и ЕС. Сейчас же сложилась новая обстановка на местах, и, конечно, существующие санкции также подвергаются пересмотру", - сказал Вагнер на брифинге в среду.
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По его словам, "санкции против тех, кто совершил серьезные преступления во время гражданской войны, поддерживал режим Башара Асада", будут сохранены.
"С другой стороны, мы должны сейчас, как я уже отметил, обсудить и активно подумать о том, как мы можем поддержать сирийское население. Одной из возможных мер может быть ослабление санкций в отношении отдельных экономических секторов, ранее, возможно, контролировавшихся режимом Асада, или других отраслей. Но для этого в ЕС требуется единогласие, и в Брюсселе уже ведутся соответствующие обсуждения", - пояснил представитель МИД.
В конце ноября прошлого года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025.
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