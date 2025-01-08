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С пляжей Севастополя вывезли более 140 тонн загрязненного мазутом грунта - РИА Новости, 08.01.2025
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22:24 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/mazut-1992858718.html
С пляжей Севастополя вывезли более 140 тонн загрязненного мазутом грунта
С пляжей Севастополя вывезли более 140 тонн загрязненного мазутом грунта - РИА Новости, 08.01.2025
С пляжей Севастополя вывезли более 140 тонн загрязненного мазутом грунта
Более 140 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта из-за крушения танкеров в Керченском проливе вывезли с пляжей Севастополя, в том числе более 14 тонн в... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T22:24:00+03:00
2025-01-08T22:24:00+03:00
происшествия
керченский пролив
севастополь
россия
михаил развожаев
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Более 140 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта из-за крушения танкеров в Керченском проливе вывезли с пляжей Севастополя, в том числе более 14 тонн в среду, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. "За день вывезли для утилизации 14,4 тонны загрязненного мазутом грунта, за все время работ — 140,7 тонны", - сообщил Развожаев в Telegram-канале. На ликвидации последствий на Северной стороне города и на мысе Фиолент работала группировка спасателей Севастополя, всего 251 человек и 29 единиц техники, 100 сотрудников организаций, подведомственных департаменту городского хозяйства, 50 сотрудников Севприроднадзора и Лесхоза, и 170 волонтеров, сообщил он. На реабилитации находятся 67 пострадавших птиц, добавил губернатор. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250105/skolkovo-1992613631.html
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происшествия, керченский пролив, севастополь, россия, михаил развожаев, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
С пляжей Севастополя вывезли более 140 тонн загрязненного мазутом грунта

Развожаев: за время работ из Севастополя увезли 140,7 тонны загрязненного грунта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на пляже
Волонтеры собирают мазут на пляже - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на пляже. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Более 140 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта из-за крушения танкеров в Керченском проливе вывезли с пляжей Севастополя, в том числе более 14 тонн в среду, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
«
"За день вывезли для утилизации 14,4 тонны загрязненного мазутом грунта, за все время работ — 140,7 тонны", - сообщил Развожаев в Telegram-канале.
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5 января, 21:50
На ликвидации последствий на Северной стороне города и на мысе Фиолент работала группировка спасателей Севастополя, всего 251 человек и 29 единиц техники, 100 сотрудников организаций, подведомственных департаменту городского хозяйства, 50 сотрудников Севприроднадзора и Лесхоза, и 170 волонтеров, сообщил он. На реабилитации находятся 67 пострадавших птиц, добавил губернатор.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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ПроисшествияКерченский проливСевастопольРоссияМихаил РазвожаевКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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