С пляжей Севастополя вывезли более 140 тонн загрязненного мазутом грунта
Развожаев: за время работ из Севастополя увезли 140,7 тонны загрязненного грунта
Волонтеры собирают мазут на пляже. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Более 140 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта из-за крушения танкеров в Керченском проливе вывезли с пляжей Севастополя, в том числе более 14 тонн в среду, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
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"За день вывезли для утилизации 14,4 тонны загрязненного мазутом грунта, за все время работ — 140,7 тонны", - сообщил Развожаев в Telegram-канале.
На ликвидации последствий на Северной стороне города и на мысе Фиолент работала группировка спасателей Севастополя, всего 251 человек и 29 единиц техники, 100 сотрудников организаций, подведомственных департаменту городского хозяйства, 50 сотрудников Севприроднадзора и Лесхоза, и 170 волонтеров, сообщил он. На реабилитации находятся 67 пострадавших птиц, добавил губернатор.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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