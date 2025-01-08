https://ria.ru/20250108/mazut-1992858718.html

С пляжей Севастополя вывезли более 140 тонн загрязненного мазутом грунта

С пляжей Севастополя вывезли более 140 тонн загрязненного мазутом грунта - РИА Новости, 08.01.2025

С пляжей Севастополя вывезли более 140 тонн загрязненного мазутом грунта

Более 140 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта из-за крушения танкеров в Керченском проливе вывезли с пляжей Севастополя, в том числе более 14 тонн в... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T22:24:00+03:00

2025-01-08T22:24:00+03:00

2025-01-08T22:24:00+03:00

происшествия

керченский пролив

севастополь

россия

михаил развожаев

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Более 140 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта из-за крушения танкеров в Керченском проливе вывезли с пляжей Севастополя, в том числе более 14 тонн в среду, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. "За день вывезли для утилизации 14,4 тонны загрязненного мазутом грунта, за все время работ — 140,7 тонны", - сообщил Развожаев в Telegram-канале. На ликвидации последствий на Северной стороне города и на мысе Фиолент работала группировка спасателей Севастополя, всего 251 человек и 29 единиц техники, 100 сотрудников организаций, подведомственных департаменту городского хозяйства, 50 сотрудников Севприроднадзора и Лесхоза, и 170 волонтеров, сообщил он. На реабилитации находятся 67 пострадавших птиц, добавил губернатор. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250105/skolkovo-1992613631.html

https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html

керченский пролив

севастополь

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, керченский пролив, севастополь, россия, михаил развожаев, крушение двух танкеров в керченском проливе