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Маск посмеялся над словами Трюдо о суверенитете Канады
Маск посмеялся над словами Трюдо о суверенитете Канады - РИА Новости, 08.01.2025
Маск посмеялся над словами Трюдо о суверенитете Канады
Американский предприниматель Илон Маск назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "девочкой" и заявил, что его слова о невозможности вхождения Канады в... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T11:01:00+03:00
2025-01-08T11:01:00+03:00
2025-01-08T11:01:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "девочкой" и заявил, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, так как он покидает свой пост. Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил в соцсети X, что его страна "чёрта с два" станет частью США. При этом Канада пребывает в политическом кризисе, вследствие которого Трюдо в понедельник объявил о намерении уйти в отставку на фоне усиливающегося внутрипартийного давления в возглавляемой им Либеральной партии. "Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь", - ответил Маск премьеру Канады в соцсети X. Ранее избранный президент США Дональд Трамп называл Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединёнными Штатами тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, сша, джастин трюдо, илон маск, дональд трамп, президентские выборы в сша
В мире, Канада, США, Джастин Трюдо, Илон Маск, Дональд Трамп, Президентские выборы в США
Маск посмеялся над словами Трюдо о суверенитете Канады
Маск назвал премьера Канады Трюдо девочкой после заявления о суверенитете