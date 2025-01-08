НАСА может использовать частные компании для доставки грунта с Марса
НАСА может использовать SpaceX или Blue Origin для доставки грунта с Марса
© AFP Photo/Stan Honda Здание вертикальной сборки НАСА
© AFP Photo/Stan Honda
Здание вертикальной сборки НАСА. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА с целью экономии времени и средств может воспользоваться услугами частных компаний SpaceX или Blue Origin для доставки грунта с Марса, заявил глава НАСА Билл Нельсон.
"Я говорю об использовании коммерческих партнеров. Вы все знаете, что SpaceX и Blue Origin уже выразили интерес, но это могут быть и другие, и команда оценивает и исследует все отраслевые возможности", - заявил Нельсон на брифинге, посвященном возвращению образцов грунта с Марса.
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Использование услуг частных компаний, которые должны будут разработать свой тяжелый спускаемый аппарат, который бы доставил образцы, оценивается от 5,8 миллиарда до 7,1 миллиарда долларов, что ниже, чем изначальный план НАСА стоимостью в 11 миллиардов долларов, отметил глава агентства.
При этом изначальный план предусматривал возвращение образов грунта до 2040-х годов, в то время как частные компании смогут доставить их уже к 2035 году. Второй опцией для НАСА остается использование уже ранее проверенного "небесного крана" совместно с Европейским космическом агентством, что обошлось бы в сумму от 6,6 миллиарда до 7,7 миллиарда долларов, добавил Нельсон.
Финальное решение по этому вопросу будет принято в следующем году, когда полномочия Нельсона уже истекут.
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