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Макгрегор осудил планы Трампа присоединить Гренландию и Канаду к США - РИА Новости, 08.01.2025
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22:39 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/makgregor-1992859491.html
Макгрегор осудил планы Трампа присоединить Гренландию и Канаду к США
Макгрегор осудил планы Трампа присоединить Гренландию и Канаду к США - РИА Новости, 08.01.2025
Макгрегор осудил планы Трампа присоединить Гренландию и Канаду к США
Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор считает, что владение Гренландией и Канадой поставит США в прямую конфронтацию с Россией. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T22:39:00+03:00
2025-01-08T22:39:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор считает, что владение Гренландией и Канадой поставит США в прямую конфронтацию с Россией. Макгрегор ответил на публикацию в социальной сети Х, где пользователь обратил внимание на то, что с Канадой, Гренландией и странами НАТО США окружат Россию на севере и представят более мощную угрозу третьей мировой войны. "Это ставит Америку в прямую конфронтацию с Россией, борющейся за контроль над арктическими морскими путями", - написал Макгрегор в ответ на публикацию пользователя. В среду посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что судьба Гренландии должна решаться ее жителями - на законных основаниях и без внешнего вмешательства. Трамп во вторник, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, подчеркнув её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Ранее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.
https://ria.ru/20250108/tramp-1992810189.html
https://ria.ru/20250108/sholts-1992855376.html
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в мире, гренландия, россия, канада, владимир барбин, министерство обороны сша, нато
В мире, Гренландия, Россия, Канада, Владимир Барбин, Министерство обороны США, НАТО
Макгрегор осудил планы Трампа присоединить Гренландию и Канаду к США

Макгрегор: владение Гренландией поставит США в прямую конфронтацию с Россией

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГород Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор считает, что владение Гренландией и Канадой поставит США в прямую конфронтацию с Россией.
Макгрегор ответил на публикацию в социальной сети Х, где пользователь обратил внимание на то, что с Канадой, Гренландией и странами НАТО США окружат Россию на севере и представят более мощную угрозу третьей мировой войны.
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"Это ставит Америку в прямую конфронтацию с Россией, борющейся за контроль над арктическими морскими путями", - написал Макгрегор в ответ на публикацию пользователя.
В среду посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что судьба Гренландии должна решаться ее жителями - на законных основаниях и без внешнего вмешательства.
Трамп во вторник, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, подчеркнув её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.
Ранее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.
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В миреГренландияРоссияКанадаВладимир БарбинМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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