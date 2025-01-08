https://ria.ru/20250108/makgregor-1992859491.html
Макгрегор осудил планы Трампа присоединить Гренландию и Канаду к США
Макгрегор осудил планы Трампа присоединить Гренландию и Канаду к США - РИА Новости, 08.01.2025
Макгрегор осудил планы Трампа присоединить Гренландию и Канаду к США
Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор считает, что владение Гренландией и Канадой поставит США в прямую конфронтацию с Россией. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T22:39:00+03:00
2025-01-08T22:39:00+03:00
2025-01-08T22:39:00+03:00
в мире
гренландия
россия
канада
владимир барбин
министерство обороны сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992848907_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_9281f4d5549c4580a3e3dca24f27c5d0.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор считает, что владение Гренландией и Канадой поставит США в прямую конфронтацию с Россией. Макгрегор ответил на публикацию в социальной сети Х, где пользователь обратил внимание на то, что с Канадой, Гренландией и странами НАТО США окружат Россию на севере и представят более мощную угрозу третьей мировой войны. "Это ставит Америку в прямую конфронтацию с Россией, борющейся за контроль над арктическими морскими путями", - написал Макгрегор в ответ на публикацию пользователя. В среду посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что судьба Гренландии должна решаться ее жителями - на законных основаниях и без внешнего вмешательства. Трамп во вторник, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, подчеркнув её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Ранее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.
https://ria.ru/20250108/tramp-1992810189.html
https://ria.ru/20250108/sholts-1992855376.html
гренландия
россия
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992848907_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_401b9f815d78f633430292de362ab1a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, россия, канада, владимир барбин, министерство обороны сша, нато
В мире, Гренландия, Россия, Канада, Владимир Барбин, Министерство обороны США, НАТО
Макгрегор осудил планы Трампа присоединить Гренландию и Канаду к США
Макгрегор: владение Гренландией поставит США в прямую конфронтацию с Россией