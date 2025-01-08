https://ria.ru/20250108/makgregor-1992859491.html

Макгрегор осудил планы Трампа присоединить Гренландию и Канаду к США

Макгрегор осудил планы Трампа присоединить Гренландию и Канаду к США - РИА Новости, 08.01.2025

Макгрегор осудил планы Трампа присоединить Гренландию и Канаду к США

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор считает, что владение Гренландией и Канадой поставит США в прямую конфронтацию с Россией. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T22:39:00+03:00

2025-01-08T22:39:00+03:00

2025-01-08T22:39:00+03:00

в мире

гренландия

россия

канада

владимир барбин

министерство обороны сша

нато

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор считает, что владение Гренландией и Канадой поставит США в прямую конфронтацию с Россией. Макгрегор ответил на публикацию в социальной сети Х, где пользователь обратил внимание на то, что с Канадой, Гренландией и странами НАТО США окружат Россию на севере и представят более мощную угрозу третьей мировой войны. "Это ставит Америку в прямую конфронтацию с Россией, борющейся за контроль над арктическими морскими путями", - написал Макгрегор в ответ на публикацию пользователя. В среду посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что судьба Гренландии должна решаться ее жителями - на законных основаниях и без внешнего вмешательства. Трамп во вторник, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, подчеркнув её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Ранее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.

https://ria.ru/20250108/tramp-1992810189.html

https://ria.ru/20250108/sholts-1992855376.html

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канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гренландия, россия, канада, владимир барбин, министерство обороны сша, нато