https://ria.ru/20250108/makgregor-1992791233.html
"Зеленский уже знает". В США сообщили Украине плохие новости о конфликте
"Зеленский уже знает". В США сообщили Украине плохие новости о конфликте - РИА Новости, 08.01.2025
"Зеленский уже знает". В США сообщили Украине плохие новости о конфликте
Владимир Зеленский осознает, что Украина уже давно проиграла в противостоянии с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T09:19:00+03:00
2025-01-08T09:19:00+03:00
2025-01-08T09:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962139531_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0518ed5fdd3db9e2b0c5d3053ea9e363.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский осознает, что Украина уже давно проиграла в противостоянии с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Зеленский знает, что у него нет никаких шансов на успех. Война проиграна, уже давно проиграна", — написал он.Он подчеркнул, что Дональд Трамп должен прекратить отдавать американские деньги Украине.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, в январе заявлял, что Киев готов уже в конце текущего месяца к переговорам с избранным президентом США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования конфликта на Украине.Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Также он неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине и называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
https://ria.ru/20250107/unherd-1992722876.html
https://ria.ru/20250108/signal-1992780661.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962139531_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_46a3c788e1b6e39f72f29a445a978908.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Зеленский уже знает". В США сообщили Украине плохие новости о конфликте
Макгрегор: Зеленский на самом деле понимает, что давно проиграл