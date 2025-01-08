https://ria.ru/20250108/makgregor-1992791233.html

"Зеленский уже знает". В США сообщили Украине плохие новости о конфликте

"Зеленский уже знает". В США сообщили Украине плохие новости о конфликте - РИА Новости, 08.01.2025

"Зеленский уже знает". В США сообщили Украине плохие новости о конфликте

Владимир Зеленский осознает, что Украина уже давно проиграла в противостоянии с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T09:19:00+03:00

2025-01-08T09:19:00+03:00

2025-01-08T09:39:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский осознает, что Украина уже давно проиграла в противостоянии с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Зеленский знает, что у него нет никаких шансов на успех. Война проиграна, уже давно проиграна", — написал он.Он подчеркнул, что Дональд Трамп должен прекратить отдавать американские деньги Украине.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, в январе заявлял, что Киев готов уже в конце текущего месяца к переговорам с избранным президентом США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования конфликта на Украине.Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Также он неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине и называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.

https://ria.ru/20250107/unherd-1992722876.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп