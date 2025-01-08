Рейтинг@Mail.ru
"Зеленский уже знает". В США сообщили Украине плохие новости о конфликте - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:19 08.01.2025 (обновлено: 09:39 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/makgregor-1992791233.html
"Зеленский уже знает". В США сообщили Украине плохие новости о конфликте
"Зеленский уже знает". В США сообщили Украине плохие новости о конфликте - РИА Новости, 08.01.2025
"Зеленский уже знает". В США сообщили Украине плохие новости о конфликте
Владимир Зеленский осознает, что Украина уже давно проиграла в противостоянии с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T09:19:00+03:00
2025-01-08T09:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962139531_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0518ed5fdd3db9e2b0c5d3053ea9e363.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский осознает, что Украина уже давно проиграла в противостоянии с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Зеленский знает, что у него нет никаких шансов на успех. Война проиграна, уже давно проиграна", — написал он.Он подчеркнул, что Дональд Трамп должен прекратить отдавать американские деньги Украине.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, в январе заявлял, что Киев готов уже в конце текущего месяца к переговорам с избранным президентом США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования конфликта на Украине.Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Также он неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине и называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
https://ria.ru/20250107/unherd-1992722876.html
https://ria.ru/20250108/signal-1992780661.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962139531_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_46a3c788e1b6e39f72f29a445a978908.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Зеленский уже знает". В США сообщили Украине плохие новости о конфликте

Макгрегор: Зеленский на самом деле понимает, что давно проиграл

© AP Photo / Brendan SmialowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Brendan Smialowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский осознает, что Украина уже давно проиграла в противостоянии с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х.
"Зеленский знает, что у него нет никаких шансов на успех. Война проиграна, уже давно проиграна", — написал он.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
В США сообщили Зеленскому плохие новости после интервью
Вчера, 10:34
Он подчеркнул, что Дональд Трамп должен прекратить отдавать американские деньги Украине.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, в январе заявлял, что Киев готов уже в конце текущего месяца к переговорам с избранным президентом США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Также он неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине и называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
В США раскрыли тайный сигнал Трампа Зеленскому
04:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала