Мадуро анонсировал глубокую реформу конституции Венесуэлы
Первым указом Мадуро станет создание комиссии по реформе конституции Венесуэлы
Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 8 янв - РИА Новости. Первым указом президента Венесуэлы Николаса Мадуро после инаугурации 10 января станет создание широкой комиссии по реформе национальной конституции, об этом политик заявил на встрече с президиумом Национальной ассамблеи.
"Десятого января, после принесения обязательной конституционной присяги перед Национальной ассамблеей Боливарианской Республики Венесуэла, первым указом, который я подпишу, будет учреждение широкой национальной и международной комиссии, чтобы провести великую конституционную реформу. С дебатами и диалогом всех политических, социальных, культурных и экономических секторов страны", - заявил Мадуро в ходе встречи с парламентариями, которую транслировали в его социальных сетях.
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По словам политика, конституционная реформа должна быть реализована действующим созывом Национальной ассамблеи в течение пяти лет его полномочий.
"Если вы спросите меня, какова цель этой великой конституционной реформы, это четко определить модель развития Венесуэлы на следующие 30 лет и демократизировать политическую и социальную жизнь Венесуэлы до бесконечности. Превратить это государство в подлинно демократическое государство народа", - добавил Мадуро.
Действующая с декабря 1999 года конституция Венесуэлы является двадцать шестой версией основного закона с 1811 года. На референдуме ее поддержали тогда 71,8%, населения. Впервые в этой конституции было предусмотрено разделение власти не на три, а на пять частей - наряду с законодательной, исполнительной и судебной были выделены электоральная и гражданская.
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