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Мадуро анонсировал глубокую реформу конституции Венесуэлы - РИА Новости, 08.01.2025
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22:34 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/maduro-1992859282.html
Мадуро анонсировал глубокую реформу конституции Венесуэлы
Мадуро анонсировал глубокую реформу конституции Венесуэлы - РИА Новости, 08.01.2025
Мадуро анонсировал глубокую реформу конституции Венесуэлы
Первым указом президента Венесуэлы Николаса Мадуро после инаугурации 10 января станет создание широкой комиссии по реформе национальной конституции, об этом... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T22:34:00+03:00
2025-01-08T22:34:00+03:00
в мире
венесуэла
николас мадуро
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МЕХИКО, 8 янв - РИА Новости. Первым указом президента Венесуэлы Николаса Мадуро после инаугурации 10 января станет создание широкой комиссии по реформе национальной конституции, об этом политик заявил на встрече с президиумом Национальной ассамблеи. "Десятого января, после принесения обязательной конституционной присяги перед Национальной ассамблеей Боливарианской Республики Венесуэла, первым указом, который я подпишу, будет учреждение широкой национальной и международной комиссии, чтобы провести великую конституционную реформу. С дебатами и диалогом всех политических, социальных, культурных и экономических секторов страны", - заявил Мадуро в ходе встречи с парламентариями, которую транслировали в его социальных сетях. По словам политика, конституционная реформа должна быть реализована действующим созывом Национальной ассамблеи в течение пяти лет его полномочий. "Если вы спросите меня, какова цель этой великой конституционной реформы, это четко определить модель развития Венесуэлы на следующие 30 лет и демократизировать политическую и социальную жизнь Венесуэлы до бесконечности. Превратить это государство в подлинно демократическое государство народа", - добавил Мадуро. Действующая с декабря 1999 года конституция Венесуэлы является двадцать шестой версией основного закона с 1811 года. На референдуме ее поддержали тогда 71,8%, населения. Впервые в этой конституции было предусмотрено разделение власти не на три, а на пять частей - наряду с законодательной, исполнительной и судебной были выделены электоральная и гражданская.
https://ria.ru/20241202/maduro-1986781148.html
https://ria.ru/20241226/volodin-1991360440.html
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в мире, венесуэла, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро
Мадуро анонсировал глубокую реформу конституции Венесуэлы

Первым указом Мадуро станет создание комиссии по реформе конституции Венесуэлы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 8 янв - РИА Новости. Первым указом президента Венесуэлы Николаса Мадуро после инаугурации 10 января станет создание широкой комиссии по реформе национальной конституции, об этом политик заявил на встрече с президиумом Национальной ассамблеи.
"Десятого января, после принесения обязательной конституционной присяги перед Национальной ассамблеей Боливарианской Республики Венесуэла, первым указом, который я подпишу, будет учреждение широкой национальной и международной комиссии, чтобы провести великую конституционную реформу. С дебатами и диалогом всех политических, социальных, культурных и экономических секторов страны", - заявил Мадуро в ходе встречи с парламентариями, которую транслировали в его социальных сетях.
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По словам политика, конституционная реформа должна быть реализована действующим созывом Национальной ассамблеи в течение пяти лет его полномочий.
"Если вы спросите меня, какова цель этой великой конституционной реформы, это четко определить модель развития Венесуэлы на следующие 30 лет и демократизировать политическую и социальную жизнь Венесуэлы до бесконечности. Превратить это государство в подлинно демократическое государство народа", - добавил Мадуро.
Действующая с декабря 1999 года конституция Венесуэлы является двадцать шестой версией основного закона с 1811 года. На референдуме ее поддержали тогда 71,8%, населения. Впервые в этой конституции было предусмотрено разделение власти не на три, а на пять частей - наряду с законодательной, исполнительной и судебной были выделены электоральная и гражданская.
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