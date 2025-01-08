https://ria.ru/20250108/lukashenko-1992840955.html

Лукашенко заявил, что раскачать ситуацию в Белоруссии не получится

Лукашенко заявил, что раскачать ситуацию в Белоруссии не получится - РИА Новости, 08.01.2025

Лукашенко заявил, что раскачать ситуацию в Белоруссии не получится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что раскачать ситуацию в стране не получится. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T19:00:00+03:00

2025-01-08T19:00:00+03:00

2025-01-08T19:00:00+03:00

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МИНСК, 8 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что раскачать ситуацию в стране не получится. Как сообщила пресс-служба главы государства, данное заявление он сделал в Минске на церемонии вручения премий "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства и специальных премий "Белорусский спортивный Олимп" 2024 года. "Как бы кто-то ни стремился нас сегодня раскачать, ничего не получится. Мы сбережем свою страну. Она уже принадлежит нашим детям и внукам, поэтому мы должны подумать об их будущем, и мы думаем", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. Он подчеркнул, что в предстоящей пятилетке власти сделают все, чтобы страна навсегда забыла проблему сохранения своей государственности. "Наша страна всегда будет (суверенным – ред.) государством, вопреки любым течениям и тенденциям на международной арене", - заявил Лукашенко. Он также отметил, что будущий год и, возможно, вся пятилетка пройдут под лозунгом мира и безопасности. "Будет мир - все остальное приложится. Надо сберечь мир для Беларуси. И мы сделаем это вместе с вами", - пояснил глава государства. Лукашенко также затронул тему смены поколений в стране. "И последний тезис, очень важный - новое поколение. Мы отдаем нашу страну в руки новому поколению… Нам с вами придется это поколение сформировать и нам с вами придется их посадить в свои кресла - работников творческих, культуры и так далее, и тому подобное. И во власть. Тяжелейшая работа, но мы настроены ее организовать и провести", - заявил президент. Глава государства добавил, что наступивший год будет непростым. "Я это говорю откровенно. И запомните, кто бы вам тут ни обещал золотые горы, нам придется напрягаться в два раза больше, чем в предыдущем году. Но мы преодолеем все трудности. Не только потому, что я хочу банально сказать: "Мы едины, мы воодушевлены…" Мы научились работать! В сложных условиях. Когда на нас давят со всех сторон", - сказал он. Лукашенко выразил уверенность, что стране удастся выдержать санкционный натиск со стороны Запада. "Казалось бы, нет, не выдержим. Но помните мои слова, я сказал: "Забудьте о санкциях, их нет!" И это нас спасло. Если бы только мы, белорусы, - эмоциональные люди, - окунулись в эти размышления о санкционной политике, мы бы обвалили экономику, а следом и нашу жизнь, и наше государство. Поэтому санкции, не санкции - просто жизнь складывается таким образом, что в любой ситуации нам придется выживать, выдерживать этот натиск. Мы его выдержим!" - заключил Лукашенко.

https://ria.ru/20250107/lukashenko-1992736703.html

https://ria.ru/20250107/lukashenko-1992730604.html

https://ria.ru/20250107/lukashenko-1992741309.html

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белоруссия, минск, александр лукашенко, в мире