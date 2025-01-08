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В Крыму спасатели вытащили упавшую в глубокую яму лошадь
В Крыму спасатели вытащили упавшую в глубокую яму лошадь - РИА Новости, 08.01.2025
В Крыму спасатели вытащили упавшую в глубокую яму лошадь
Спасатели подразделения "КРЫМ-СПАС" провели сложную операцию с помощью строп и автокрана, чтобы извлечь упавшую в четырехметровую яму лошадь, в результате... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T14:31:00+03:00
2025-01-08T14:31:00+03:00
2025-01-08T14:31:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Спасатели подразделения "КРЫМ-СПАС" провели сложную операцию с помощью строп и автокрана, чтобы извлечь упавшую в четырехметровую яму лошадь, в результате животное не пострадало, сообщила пресс-служба республиканского МЧС. Сообщение о том, что в городе Щелкино лошадь упала в яму глубиной четыре метра поступило вечером во вторник. Помощь в извлечении животного оказывали сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда. "Спасатели с использованием лестницы и строп, а также при помощи автокрана извлекли животное из труднодоступного места. К счастью, лошадь не пострадала" , - сообщили в ведомстве. Во время спасательной операции сотрудники чрезвычайного ведомства соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животному.
https://ria.ru/20240610/loshad-1952053195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, щелкино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Щелкино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму спасатели вытащили упавшую в глубокую яму лошадь
Сложную спасательную операцию провели в Крыму, доставая лошадь из глубокой ямы