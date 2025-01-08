https://ria.ru/20250108/loshad-1992812659.html

В Крыму спасатели вытащили упавшую в глубокую яму лошадь

В Крыму спасатели вытащили упавшую в глубокую яму лошадь - РИА Новости, 08.01.2025

В Крыму спасатели вытащили упавшую в глубокую яму лошадь

Спасатели подразделения "КРЫМ-СПАС" провели сложную операцию с помощью строп и автокрана, чтобы извлечь упавшую в четырехметровую яму лошадь, в результате... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T14:31:00+03:00

2025-01-08T14:31:00+03:00

2025-01-08T14:31:00+03:00

хорошие новости

происшествия

щелкино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992811891_17:0:943:521_1920x0_80_0_0_0d99b99df6811cd9c40f90b424404e40.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Спасатели подразделения "КРЫМ-СПАС" провели сложную операцию с помощью строп и автокрана, чтобы извлечь упавшую в четырехметровую яму лошадь, в результате животное не пострадало, сообщила пресс-служба республиканского МЧС. Сообщение о том, что в городе Щелкино лошадь упала в яму глубиной четыре метра поступило вечером во вторник. Помощь в извлечении животного оказывали сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда. "Спасатели с использованием лестницы и строп, а также при помощи автокрана извлекли животное из труднодоступного места. К счастью, лошадь не пострадала" , - сообщили в ведомстве. Во время спасательной операции сотрудники чрезвычайного ведомства соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животному.

https://ria.ru/20240610/loshad-1952053195.html

щелкино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, щелкино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)