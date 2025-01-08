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В Крыму спасатели вытащили упавшую в глубокую яму лошадь - РИА Новости, 08.01.2025
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Хорошие новости
 
14:31 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/loshad-1992812659.html
В Крыму спасатели вытащили упавшую в глубокую яму лошадь
В Крыму спасатели вытащили упавшую в глубокую яму лошадь - РИА Новости, 08.01.2025
В Крыму спасатели вытащили упавшую в глубокую яму лошадь
Спасатели подразделения "КРЫМ-СПАС" провели сложную операцию с помощью строп и автокрана, чтобы извлечь упавшую в четырехметровую яму лошадь, в результате... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T14:31:00+03:00
2025-01-08T14:31:00+03:00
хорошие новости
происшествия
щелкино
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Спасатели подразделения "КРЫМ-СПАС" провели сложную операцию с помощью строп и автокрана, чтобы извлечь упавшую в четырехметровую яму лошадь, в результате животное не пострадало, сообщила пресс-служба республиканского МЧС. Сообщение о том, что в городе Щелкино лошадь упала в яму глубиной четыре метра поступило вечером во вторник. Помощь в извлечении животного оказывали сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда. "Спасатели с использованием лестницы и строп, а также при помощи автокрана извлекли животное из труднодоступного места. К счастью, лошадь не пострадала" , - сообщили в ведомстве. Во время спасательной операции сотрудники чрезвычайного ведомства соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животному.
https://ria.ru/20240610/loshad-1952053195.html
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происшествия, щелкино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Щелкино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму спасатели вытащили упавшую в глубокую яму лошадь

Сложную спасательную операцию провели в Крыму, доставая лошадь из глубокой ямы

© Фото : ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"/ВКонтактеЛошадь, упавшая в четырехметровую яму в Щелкино в Крыму
Лошадь, упавшая в четырехметровую яму в Щелкино в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Фото : ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"/ВКонтакте
Лошадь, упавшая в четырехметровую яму в Щелкино в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Спасатели подразделения "КРЫМ-СПАС" провели сложную операцию с помощью строп и автокрана, чтобы извлечь упавшую в четырехметровую яму лошадь, в результате животное не пострадало, сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
Сообщение о том, что в городе Щелкино лошадь упала в яму глубиной четыре метра поступило вечером во вторник. Помощь в извлечении животного оказывали сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда.
«
"Спасатели с использованием лестницы и строп, а также при помощи автокрана извлекли животное из труднодоступного места. К счастью, лошадь не пострадала" , - сообщили в ведомстве.
Во время спасательной операции сотрудники чрезвычайного ведомства соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животному.
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Хорошие новостиПроисшествияЩелкиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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