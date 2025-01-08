ВСУ в Курской области потеряли более 50 тысяч военнослужащих
ВСУ в Курской области потеряли более 50 тысяч военнослужащих и 294 танка
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области
Российский военнослужащий возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. За время боев в Курской области ВСУ потеряли больше 50 тысяч военных, сообщило Минобороны России.
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"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50 120 военнослужащих", — отметили в ведомстве.
Также ВСУ лишились:
- 294 танков;
- 217 боевых машин пехоты;
- 160 бронетранспортеров;
- 1515 боевых бронированных машин;
- 1430 автомобилей;
- 347 артиллерийских орудий;
- 44 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шести MLRS производства США;
- 16 пусковых установок ЗРК;
- восьми транспортно-заряжающих машин;
- 89 станций РЭБ;
- 13 РЛС контрбатарейной борьбы;
- четырех РЛС ПВО;
- 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одной установки разминирования УР-77, а также семи бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабной машины.
За прошедшие сутки потери противника составили свыше 290 военнослужащих, танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.
В министерстве подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.