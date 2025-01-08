https://ria.ru/20250108/kurskaya-1992808399.html

ВСУ в Курской области потеряли более 50 тысяч военнослужащих

ВСУ в Курской области потеряли более 50 тысяч военнослужащих - РИА Новости, 08.01.2025

ВСУ в Курской области потеряли более 50 тысяч военнослужащих

За время боев в Курской области ВСУ потеряли больше 50 тысяч военных, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T13:52:00+03:00

2025-01-08T13:52:00+03:00

2025-01-08T14:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. За время боев в Курской области ВСУ потеряли больше 50 тысяч военных, сообщило Минобороны России."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50 120 военнослужащих", — отметили в ведомстве.Также ВСУ лишились:За прошедшие сутки потери противника составили свыше 290 военнослужащих, танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.В министерстве подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

https://ria.ru/20250108/ssha-1992806759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, вооруженные силы украины