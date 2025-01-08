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ВСУ в Курской области потеряли более 50 тысяч военнослужащих - РИА Новости, 08.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:52 08.01.2025 (обновлено: 14:44 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/kurskaya-1992808399.html
ВСУ в Курской области потеряли более 50 тысяч военнослужащих
ВСУ в Курской области потеряли более 50 тысяч военнослужащих - РИА Новости, 08.01.2025
ВСУ в Курской области потеряли более 50 тысяч военнослужащих
За время боев в Курской области ВСУ потеряли больше 50 тысяч военных, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T13:52:00+03:00
2025-01-08T14:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. За время боев в Курской области ВСУ потеряли больше 50 тысяч военных, сообщило Минобороны России.&quot;Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50 120 военнослужащих&quot;, — отметили в ведомстве.Также ВСУ лишились:За прошедшие сутки потери противника составили свыше 290 военнослужащих, танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.В министерстве подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
https://ria.ru/20250108/ssha-1992806759.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ в Курской области потеряли более 50 тысяч военнослужащих

ВСУ в Курской области потеряли более 50 тысяч военнослужащих и 294 танка

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области
Российский военнослужащий возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. За время боев в Курской области ВСУ потеряли больше 50 тысяч военных, сообщило Минобороны России.
«

"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50 120 военнослужащих", — отметили в ведомстве.

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Также ВСУ лишились:
  • 294 танков;
  • 217 боевых машин пехоты;
  • 160 бронетранспортеров;
  • 1515 боевых бронированных машин;
  • 1430 автомобилей;
  • 347 артиллерийских орудий;
  • 44 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шести MLRS производства США;
  • 16 пусковых установок ЗРК;
  • восьми транспортно-заряжающих машин;
  • 89 станций РЭБ;
  • 13 РЛС контрбатарейной борьбы;
  • четырех РЛС ПВО;
  • 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одной установки разминирования УР-77, а также семи бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабной машины.
За прошедшие сутки потери противника составили свыше 290 военнослужащих, танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.
В министерстве подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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