На Кубани сообщили о выбросе на побережье мазутной крошки
Губернатор Кондратьев сообщил о выбросе на побережье Кубани мазутной крошки
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 8 янв - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о выбросе на побережье мелкофракицонной крошки мазута, назвав это новым вызовом при очистке береговой линии.
"Коллеги из Морспасслужбы работали все праздники, продолжают мониторить ситуацию в море и предпринимают все необходимые меры, чтобы собрать нефтепродукты в воде, не давая им достигнуть берега. Однако сейчас перед нами новый вызов - на побережье море выбрасывает мелкофракицонную крошку мазута. Летом при больших температурах она начнет плавиться. Поэтому нужно продумать действенные способы просеивания песка, чтобы сохранить основную массу грунта", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
По его словам, на одном из участков пляжа уже применили сельскохозяйственную сеть, которая задерживает выход мазута на пляжи. "Проанализируем этот способ, чтобы системно подойти к решению вопроса", - отметил губернатор.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.