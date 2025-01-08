https://ria.ru/20250108/kuban-1992833518.html

На Кубани сообщили о выбросе на побережье мазутной крошки

На Кубани сообщили о выбросе на побережье мазутной крошки - РИА Новости, 08.01.2025

На Кубани сообщили о выбросе на побережье мазутной крошки

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о выбросе на побережье мелкофракицонной крошки мазута, назвав это новым вызовом при очистке береговой РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T17:40:00+03:00

2025-01-08T17:40:00+03:00

2025-01-08T17:40:00+03:00

краснодарский край

керченский пролив

россия

вениамин кондратьев

крушение двух танкеров в керченском проливе

черное море

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КРАСНОДАР, 8 янв - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о выбросе на побережье мелкофракицонной крошки мазута, назвав это новым вызовом при очистке береговой линии. "Коллеги из Морспасслужбы работали все праздники, продолжают мониторить ситуацию в море и предпринимают все необходимые меры, чтобы собрать нефтепродукты в воде, не давая им достигнуть берега. Однако сейчас перед нами новый вызов - на побережье море выбрасывает мелкофракицонную крошку мазута. Летом при больших температурах она начнет плавиться. Поэтому нужно продумать действенные способы просеивания песка, чтобы сохранить основную массу грунта", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале. По его словам, на одном из участков пляжа уже применили сельскохозяйственную сеть, которая задерживает выход мазута на пляжи. "Проанализируем этот способ, чтобы системно подойти к решению вопроса", - отметил губернатор. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250107/evpatoriya-1992760472.html

https://ria.ru/20250107/zoopark-1992767906.html

краснодарский край

керченский пролив

россия

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краснодарский край, керченский пролив, россия, вениамин кондратьев, крушение двух танкеров в керченском проливе, черное море