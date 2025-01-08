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На Кубе на складе боеприпасов прогремели взрывы - РИА Новости, 08.01.2025
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09:27 08.01.2025 (обновлено: 15:28 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/kuba-1992792282.html
На Кубе на складе боеприпасов прогремели взрывы
На Кубе на складе боеприпасов прогремели взрывы - РИА Новости, 08.01.2025
На Кубе на складе боеприпасов прогремели взрывы
На Кубе прогремели взрывы на складе боеприпасов и вооружения, сообщило Министерство революционных вооруженных сил страны в соцсети X. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T09:27:00+03:00
2025-01-08T15:28:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На Кубе прогремели взрывы на складе боеприпасов и вооружения, сообщило Министерство революционных вооруженных сил страны в соцсети X.&quot;В результате взрывов на складе вооружения и боеприпасов &lt;...&gt; пропали &lt;...&gt; военные&quot;, — говорится в заявлении ведомства, в котором перечисляются фамилии всех 13 пропавших военных.Инцидент произошел в муниципалитете Рафаэль-Фрейре в провинции Ольгин на юго-востоке страны.Министерство революционных вооруженных сил Кубы не уточняет причины произошедшего и число раненых или погибших.
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в мире, куба, ольгин (провинция)
В мире, Куба, Ольгин (провинция)
На Кубе на складе боеприпасов прогремели взрывы

На Кубе прогремели взрывы на складе боеприпасов, 13 военных пропали без вести

© Кадр видео из соцсетейМесто взрыва на складе боеприпасов и вооружения в муниципалитете Рафаэль-Фрейре в провинции Ольгин на Кубе
Место взрыва на складе боеприпасов и вооружения в муниципалитете Рафаэль-Фрейре в провинции Ольгин на Кубе - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Кадр видео из соцсетей
Место взрыва на складе боеприпасов и вооружения в муниципалитете Рафаэль-Фрейре в провинции Ольгин на Кубе
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На Кубе прогремели взрывы на складе боеприпасов и вооружения, сообщило Министерство революционных вооруженных сил страны в соцсети X.
«

"В результате взрывов на складе вооружения и боеприпасов <...> пропали <...> военные", — говорится в заявлении ведомства, в котором перечисляются фамилии всех 13 пропавших военных.

Инцидент произошел в муниципалитете Рафаэль-Фрейре в провинции Ольгин на юго-востоке страны.
Министерство революционных вооруженных сил Кубы не уточняет причины произошедшего и число раненых или погибших.
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