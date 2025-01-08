https://ria.ru/20250108/kuba-1992792282.html

На Кубе на складе боеприпасов прогремели взрывы

На Кубе на складе боеприпасов прогремели взрывы - РИА Новости, 08.01.2025

На Кубе на складе боеприпасов прогремели взрывы

На Кубе прогремели взрывы на складе боеприпасов и вооружения, сообщило Министерство революционных вооруженных сил страны в соцсети X. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T09:27:00+03:00

2025-01-08T09:27:00+03:00

2025-01-08T15:28:00+03:00

в мире

куба

ольгин (провинция)

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На Кубе прогремели взрывы на складе боеприпасов и вооружения, сообщило Министерство революционных вооруженных сил страны в соцсети X."В результате взрывов на складе вооружения и боеприпасов <...> пропали <...> военные", — говорится в заявлении ведомства, в котором перечисляются фамилии всех 13 пропавших военных.Инцидент произошел в муниципалитете Рафаэль-Фрейре в провинции Ольгин на юго-востоке страны.Министерство революционных вооруженных сил Кубы не уточняет причины произошедшего и число раненых или погибших.

https://ria.ru/20250108/pozhar-1992778991.html

куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, куба, ольгин (провинция)