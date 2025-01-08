https://ria.ru/20250108/krym-1992842476.html
В Крыму завершили очистку побережья от загрязненного мазутом грунта
В Крыму завершили очистку побережья от загрязненного мазутом грунта - РИА Новости, 08.01.2025
В Крыму завершили очистку побережья от загрязненного мазутом грунта
Уборка прибрежных территорий завершилась в Крыму, вывезено больше 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84,47 километра береговой линии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T19:19:00+03:00
2025-01-08T19:19:00+03:00
2025-01-08T19:20:00+03:00
россия
саки (крым)
сакский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
черное море
керченский пролив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992488141_5:0:1262:707_1920x0_80_0_0_76a38a57f8471954cedf5b649c8f027a.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Уборка прибрежных территорий завершилась в Крыму, вывезено больше 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84,47 километра береговой линии, сообщает пресс-служба МЧС России. "Завершены работы по очистке прибрежных территорий: в ГО Саки и Сакском районе очищено 7,8 километров береговой линии, на песчаной местности в Ленинском районе очищено 2,4 километра, в ГО Феодосия очищено 1,4 километра береговой линии, в ГО Судак очищено 1,5 километра песчаной местности, в ГО Евпатория было очищено загрязнение песчаной местности протяженностью 3 километра береговой линии. С нарастающим итогом: 50 фактов обнаружения нефтепродуктов; обследовано 3669 километров береговой линии; собрано и вывезено порядка 265,24 тонн, очищено 84,47 километра береговой линии", - сообщает ведомство. МЧС РФ подчеркнуло, что на месте была задействованы более 700 человек и 100 единиц техники, для мониторинга с воздуха было задействовано воздушное судно.
https://ria.ru/20250108/dyuny-1992838541.html
россия
саки (крым)
сакский район
черное море
керченский пролив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992488141_162:0:1105:707_1920x0_80_0_0_ed9d79dbe6e622b41f414cee1413db65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саки (крым), сакский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, черное море, керченский пролив
Россия, Саки (Крым), Сакский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Черное море, Керченский пролив
В Крыму завершили очистку побережья от загрязненного мазутом грунта
В Крыму вывезли более 265 тонн загрязненного мазутом грунта