https://ria.ru/20250108/krym-1992842476.html

В Крыму завершили очистку побережья от загрязненного мазутом грунта

В Крыму завершили очистку побережья от загрязненного мазутом грунта - РИА Новости, 08.01.2025

В Крыму завершили очистку побережья от загрязненного мазутом грунта

Уборка прибрежных территорий завершилась в Крыму, вывезено больше 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84,47 километра береговой линии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T19:19:00+03:00

2025-01-08T19:19:00+03:00

2025-01-08T19:20:00+03:00

россия

саки (крым)

сакский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

черное море

керченский пролив

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Уборка прибрежных территорий завершилась в Крыму, вывезено больше 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84,47 километра береговой линии, сообщает пресс-служба МЧС России. "Завершены работы по очистке прибрежных территорий: в ГО Саки и Сакском районе очищено 7,8 километров береговой линии, на песчаной местности в Ленинском районе очищено 2,4 километра, в ГО Феодосия очищено 1,4 километра береговой линии, в ГО Судак очищено 1,5 километра песчаной местности, в ГО Евпатория было очищено загрязнение песчаной местности протяженностью 3 километра береговой линии. С нарастающим итогом: 50 фактов обнаружения нефтепродуктов; обследовано 3669 километров береговой линии; собрано и вывезено порядка 265,24 тонн, очищено 84,47 километра береговой линии", - сообщает ведомство. МЧС РФ подчеркнуло, что на месте была задействованы более 700 человек и 100 единиц техники, для мониторинга с воздуха было задействовано воздушное судно.

https://ria.ru/20250108/dyuny-1992838541.html

россия

саки (крым)

сакский район

черное море

керченский пролив

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россия, саки (крым), сакский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, черное море, керченский пролив