Глава Крыма спрогнозировал ухудшение экологии из-за ЧП с танкерами
Аксенов спрогнозировал ухудшение ситуации в Крыму из-за разлива мазута
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Экологическая ситуация в Крыму после выбросов мазута может ухудшиться до масштабов, сопоставимых с ЧП на Кубани, об этом в своем Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае", — написал Аксенов.
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По его словам, с 21 декабря до 8 января с прибрежной зоны было вывезено 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84 километра побережья.
Глава региона назвал основной задачей не допустить выброса нефтепродуктов на берег и устранить всеми возможными способами загрязнения в морской акватории.
"Важно обеспечить достаточное количество групп для патрулирования 100 % побережья. Выявление мазута на берегу должно быть максимально быстрым, устранять загрязнение в течение суток", — добавил он.
Глава Крыма также поблагодарил Министерство транспорта и другие федеральные ведомства, а также волонтеров за помощь и неравнодушие.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера. Позже режим ЧС регионального характера из-за загрязнения мазутом пляжей ввели в Севастополе.
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