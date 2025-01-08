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Глава Крыма спрогнозировал ухудшение экологии из-за ЧП с танкерами - РИА Новости, 08.01.2025
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15:10 08.01.2025 (обновлено: 15:22 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/krym-1992817338.html
Глава Крыма спрогнозировал ухудшение экологии из-за ЧП с танкерами
Глава Крыма спрогнозировал ухудшение экологии из-за ЧП с танкерами - РИА Новости, 08.01.2025
Глава Крыма спрогнозировал ухудшение экологии из-за ЧП с танкерами
Экологическая ситуация в Крыму после выбросов мазута может ухудшиться до масштабов, сопоставимых с ЧП на Кубани, об этом в своем Telegram-канале написал глава... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T15:10:00+03:00
2025-01-08T15:22:00+03:00
происшествия
керчь
керченский пролив
ленинский район
сергей аксенов (политик)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Экологическая ситуация в Крыму после выбросов мазута может ухудшиться до масштабов, сопоставимых с ЧП на Кубани, об этом в своем Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов."Положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае", — написал Аксенов.По его словам, с 21 декабря до 8 января с прибрежной зоны было вывезено 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84 километра побережья.Глава региона назвал основной задачей не допустить выброса нефтепродуктов на берег и устранить всеми возможными способами загрязнения в морской акватории."Важно обеспечить достаточное количество групп для патрулирования 100 % побережья. Выявление мазута на берегу должно быть максимально быстрым, устранять загрязнение в течение суток", — добавил он.Глава Крыма также поблагодарил Министерство транспорта и другие федеральные ведомства, а также волонтеров за помощь и неравнодушие.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера. Позже режим ЧС регионального характера из-за загрязнения мазутом пляжей ввели в Севастополе.
https://ria.ru/20250105/mazut-1992588032.html
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керчь
керченский пролив
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происшествия, керчь, керченский пролив, ленинский район, сергей аксенов (политик), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керчь, Керченский пролив, Ленинский район, Сергей Аксенов (политик), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Глава Крыма спрогнозировал ухудшение экологии из-за ЧП с танкерами

Аксенов спрогнозировал ухудшение ситуации в Крыму из-за разлива мазута

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Экологическая ситуация в Крыму после выбросов мазута может ухудшиться до масштабов, сопоставимых с ЧП на Кубани, об этом в своем Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае", — написал Аксенов.
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По его словам, с 21 декабря до 8 января с прибрежной зоны было вывезено 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84 километра побережья.
Глава региона назвал основной задачей не допустить выброса нефтепродуктов на берег и устранить всеми возможными способами загрязнения в морской акватории.
"Важно обеспечить достаточное количество групп для патрулирования 100 % побережья. Выявление мазута на берегу должно быть максимально быстрым, устранять загрязнение в течение суток", — добавил он.
Глава Крыма также поблагодарил Министерство транспорта и другие федеральные ведомства, а также волонтеров за помощь и неравнодушие.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера. Позже режим ЧС регионального характера из-за загрязнения мазутом пляжей ввели в Севастополе.
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ПроисшествияКерчьКерченский проливЛенинский районСергей Аксенов (политик)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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