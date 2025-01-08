https://ria.ru/20250108/krym-1992817338.html

Глава Крыма спрогнозировал ухудшение экологии из-за ЧП с танкерами

Глава Крыма спрогнозировал ухудшение экологии из-за ЧП с танкерами - РИА Новости, 08.01.2025

Глава Крыма спрогнозировал ухудшение экологии из-за ЧП с танкерами

Экологическая ситуация в Крыму после выбросов мазута может ухудшиться до масштабов, сопоставимых с ЧП на Кубани, об этом в своем Telegram-канале написал глава... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T15:10:00+03:00

2025-01-08T15:10:00+03:00

2025-01-08T15:22:00+03:00

происшествия

керчь

керченский пролив

ленинский район

сергей аксенов (политик)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Экологическая ситуация в Крыму после выбросов мазута может ухудшиться до масштабов, сопоставимых с ЧП на Кубани, об этом в своем Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов."Положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае", — написал Аксенов.По его словам, с 21 декабря до 8 января с прибрежной зоны было вывезено 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84 километра побережья.Глава региона назвал основной задачей не допустить выброса нефтепродуктов на берег и устранить всеми возможными способами загрязнения в морской акватории."Важно обеспечить достаточное количество групп для патрулирования 100 % побережья. Выявление мазута на берегу должно быть максимально быстрым, устранять загрязнение в течение суток", — добавил он.Глава Крыма также поблагодарил Министерство транспорта и другие федеральные ведомства, а также волонтеров за помощь и неравнодушие.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера. Позже режим ЧС регионального характера из-за загрязнения мазутом пляжей ввели в Севастополе.

https://ria.ru/20250105/mazut-1992588032.html

https://ria.ru/20250104/krym-1992487199.html

керчь

керченский пролив

ленинский район

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происшествия, керчь, керченский пролив, ленинский район, сергей аксенов (политик), крушение двух танкеров в керченском проливе