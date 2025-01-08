https://ria.ru/20250108/krizis-1992815490.html
В Приднестровье заявили о гуманитарном и энергетическом кризисе
В Приднестровье заявили о гуманитарном и энергетическом кризисе - РИА Новости, 08.01.2025
В Приднестровье заявили о гуманитарном и энергетическом кризисе
Приднестровье находится в состоянии не только энергетического, но и гуманитарного кризиса, заявил в среду в ходе заседания совета безопасности первый... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T14:55:00+03:00
2025-01-08T14:55:00+03:00
2025-01-08T14:55:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Приднестровье находится в состоянии не только энергетического, но и гуманитарного кризиса, заявил в среду в ходе заседания совета безопасности первый зампредседателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник. "Страна находится в состоянии не только энергетического, но и гуманитарного кризиса… Меры, принятые до прекращения поставок газа в республику, подтвердили свою эффективность. Зарезервированные 13 миллионов кубов газа позволяют снабжать им ряд соцучреждений и иных объектов жизнеобеспечения общества, а также жилые многоэтажные дома для приготовления пищи", - сказал Оболоник, слова которого приводит пресс-служба приднестровского лидера. Первый вице-премьер ПМР сообщил, что сохранение даже минимального движения газа в системе сохраняет ее активность и позволит впоследствии оперативно возобновить полноценное газоснабжение. По его словам, в случае же заморозки системы на ее оживление ушло бы больше месяца. "Сейчас общереспубликанский расход газа составляет 270 тысяч кубометров. Этот показатель хороший. Ресурса хватит с сегодняшнего еще на 24 дня", - отметил Оболоник. В конце декабря 2024 года "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта. Помимо прочего, "Газпром" с 8.00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами. Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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в мире, жкх, молдавия, кишинев, украина, газпром, молдовагаз
В мире, ЖКХ, Молдавия, Кишинев, Украина, Газпром, Молдовагаз
В Приднестровье заявили о гуманитарном и энергетическом кризисе
Министр Оболоник: Приднестровье находится в состоянии гуманитарного кризиса
ТИРАСПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Приднестровье находится в состоянии не только энергетического, но и гуманитарного кризиса, заявил в среду в ходе заседания совета безопасности первый зампредседателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник.
"Страна находится в состоянии не только энергетического, но и гуманитарного кризиса… Меры, принятые до прекращения поставок газа в республику, подтвердили свою эффективность. Зарезервированные 13 миллионов кубов газа позволяют снабжать им ряд соцучреждений и иных объектов жизнеобеспечения общества, а также жилые многоэтажные дома для приготовления пищи", - сказал Оболоник, слова которого приводит пресс-служба приднестровского лидера.
Первый вице-премьер ПМР сообщил, что сохранение даже минимального движения газа в системе сохраняет ее активность и позволит впоследствии оперативно возобновить полноценное газоснабжение. По его словам, в случае же заморозки системы на ее оживление ушло бы больше месяца.
"Сейчас общереспубликанский расход газа составляет 270 тысяч кубометров. Этот показатель хороший. Ресурса хватит с сегодняшнего еще на 24 дня", - отметил Оболоник.
В конце декабря 2024 года "Газпром
" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию
из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом
" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта. Помимо прочего, "Газпром" с 8.00 1 января остановил прокачку газа через Украину
, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами. Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь
отказался от помощи Кишинева
в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.