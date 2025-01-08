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В КБР грузоподъемный кран упал в 50-метровое ущелье - РИА Новости, 08.01.2025
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20:50 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/kran-1992850982.html
В КБР грузоподъемный кран упал в 50-метровое ущелье
В КБР грузоподъемный кран упал в 50-метровое ущелье - РИА Новости, 08.01.2025
В КБР грузоподъемный кран упал в 50-метровое ущелье
Грузоподъемный кран сорвался с дороги в 50-метровое ущелье в Черекском районе Кабардино-Балкарии, его водитель погиб, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T20:50:00+03:00
2025-01-08T20:50:00+03:00
происшествия
черекский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 8 янв – РИА Новости. Грузоподъемный кран сорвался с дороги в 50-метровое ущелье в Черекском районе Кабардино-Балкарии, его водитель погиб, сообщило региональное МВД. "Около 18.30 мск в среду на 42-м километре федеральной автодороги Урвань-Уштулу в Черекском районе Кабардино-Балкарии в районе населенного пункта Бабугент произошел съезд грузоподъемного крана Sany с проезжей части дороги в обрыв глубиной около 50 метров", - говорится в сообщении. По данным МВД, 37-летний водитель крупногабаритной техники - житель селения Аушигер получил травмы, несовместимые с жизнью. "В настоящее время проводятся работы по деблокировке и эвакуации тела погибшего", - отметили в министерстве. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Черекскому району, спасатели Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России и Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы и две единицы техники.
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черекский район
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происшествия, черекский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Черекский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В КБР грузоподъемный кран упал в 50-метровое ущелье

В КБР грузоподъемный кран сорвался с дороги в 50-метровое ущелье, водитель погиб

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НАЛЬЧИК, 8 янв – РИА Новости. Грузоподъемный кран сорвался с дороги в 50-метровое ущелье в Черекском районе Кабардино-Балкарии, его водитель погиб, сообщило региональное МВД.
«
"Около 18.30 мск в среду на 42-м километре федеральной автодороги Урвань-Уштулу в Черекском районе Кабардино-Балкарии в районе населенного пункта Бабугент произошел съезд грузоподъемного крана Sany с проезжей части дороги в обрыв глубиной около 50 метров", - говорится в сообщении.
По данным МВД, 37-летний водитель крупногабаритной техники - житель селения Аушигер получил травмы, несовместимые с жизнью.
"В настоящее время проводятся работы по деблокировке и эвакуации тела погибшего", - отметили в министерстве.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Черекскому району, спасатели Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России и Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы и две единицы техники.
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ПроисшествияЧерекский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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