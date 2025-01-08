https://ria.ru/20250108/kran-1992850982.html

В КБР грузоподъемный кран упал в 50-метровое ущелье

В КБР грузоподъемный кран упал в 50-метровое ущелье - РИА Новости, 08.01.2025

В КБР грузоподъемный кран упал в 50-метровое ущелье

Грузоподъемный кран сорвался с дороги в 50-метровое ущелье в Черекском районе Кабардино-Балкарии, его водитель погиб, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T20:50:00+03:00

2025-01-08T20:50:00+03:00

2025-01-08T20:50:00+03:00

происшествия

черекский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 8 янв – РИА Новости. Грузоподъемный кран сорвался с дороги в 50-метровое ущелье в Черекском районе Кабардино-Балкарии, его водитель погиб, сообщило региональное МВД. "Около 18.30 мск в среду на 42-м километре федеральной автодороги Урвань-Уштулу в Черекском районе Кабардино-Балкарии в районе населенного пункта Бабугент произошел съезд грузоподъемного крана Sany с проезжей части дороги в обрыв глубиной около 50 метров", - говорится в сообщении. По данным МВД, 37-летний водитель крупногабаритной техники - житель селения Аушигер получил травмы, несовместимые с жизнью. "В настоящее время проводятся работы по деблокировке и эвакуации тела погибшего", - отметили в министерстве. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Черекскому району, спасатели Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России и Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы и две единицы техники.

https://ria.ru/20241209/krasnogorsk-1988186751.html

черекский район

россия

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Наталья Макарова

происшествия, черекский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)