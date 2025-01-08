https://ria.ru/20250108/kozha-1992779969.html
Врач назвала причины появления желтого оттенка кожи
Врач назвала причины появления желтого оттенка кожи - РИА Новости, 08.01.2025
Врач назвала причины появления желтого оттенка кожи
Окрашивание кожи в желто-оранжевый цвет происходит из-за избыточного потребления продуктов с высоким содержанием каротиноидов, например, моркови, тыквы,... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T03:13:00+03:00
2025-01-08T03:13:00+03:00
2025-01-08T03:14:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Окрашивание кожи в желто-оранжевый цвет происходит из-за избыточного потребления продуктов с высоким содержанием каротиноидов, например, моркови, тыквы, шпината, хурмы, иногда мандаринов, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. "У некоторых людей при выраженном избыточном потреблении продуктов с высоким содержанием каротиноидов, например, морковь, абрикосы, тыква, шпинат, хурма, апельсины, иногда мандарины, может наблюдаться окрашивание кожных покровов в желто-оранжевый цвет - аурантиаз кожи или каротиновая ксантодермия", - рассказала Стародубова. Она пояснила, что кожа в этом случае приобретает оранжево-желтый оттенок, особенно заметный на лице, например, на носогубных складках, кончике носа, скулах, мочках ушей, а также на ладонях и подошве стоп. В более выраженных случаях окрашивание распространяется на туловище и конечности. "Данное состояние обратимо и проходит при коррекции рациона питания. Для его возникновения имеет значение индивидуальная предрасположенность организма, однако в патогенезе данного состояния имеет значение функциональное состояние печени и желчевыводящих путей, поэтому, несмотря на то, что аурантиаз кожи не требует специфического лечения, при изменении цвета кожных покровов, чтобы не пропустить симптомы, указывающие на развитие серьезных заболеваний, необходимо обратиться к врачу", - подчеркнула врач.
https://ria.ru/20250107/kholodets-1992704427.html
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общество, антонина стародубова, новый год
Общество, Антонина Стародубова, Новый год
Врач назвала причины появления желтого оттенка кожи
Врач Стародубова: кожа окрасится в желтый из-за употребления лишних каротиноидов
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Окрашивание кожи в желто-оранжевый цвет происходит из-за избыточного потребления продуктов с высоким содержанием каротиноидов, например, моркови, тыквы, шпината, хурмы, иногда мандаринов, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"У некоторых людей при выраженном избыточном потреблении продуктов с высоким содержанием каротиноидов, например, морковь, абрикосы, тыква, шпинат, хурма, апельсины, иногда мандарины, может наблюдаться окрашивание кожных покровов в желто-оранжевый цвет - аурантиаз кожи или каротиновая ксантодермия", - рассказала Стародубова
.
Она пояснила, что кожа в этом случае приобретает оранжево-желтый оттенок, особенно заметный на лице, например, на носогубных складках, кончике носа, скулах, мочках ушей, а также на ладонях и подошве стоп. В более выраженных случаях окрашивание распространяется на туловище и конечности.
"Данное состояние обратимо и проходит при коррекции рациона питания. Для его возникновения имеет значение индивидуальная предрасположенность организма, однако в патогенезе данного состояния имеет значение функциональное состояние печени и желчевыводящих путей, поэтому, несмотря на то, что аурантиаз кожи не требует специфического лечения, при изменении цвета кожных покровов, чтобы не пропустить симптомы, указывающие на развитие серьезных заболеваний, необходимо обратиться к врачу", - подчеркнула врач.