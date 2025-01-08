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Российские компании, использующие вторсырье, получат скидку - РИА Новости, 08.01.2025
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10:58 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/kompanii-1992798458.html
Российские компании, использующие вторсырье, получат скидку
Российские компании, использующие вторсырье, получат скидку - РИА Новости, 08.01.2025
Российские компании, использующие вторсырье, получат скидку
Российские компании, использующие вторсырье для производства товаров или упаковки, получат скидку при уплате экологического сбора, следует из сообщения... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T10:58:00+03:00
2025-01-08T10:58:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские компании, использующие вторсырье для производства товаров или упаковки, получат скидку при уплате экологического сбора, следует из сообщения пресс-службы правительства. "С 1 января 2025 года компании, использующие вторсырье для производства товаров или упаковки для товаров, будут получать скидку при уплате экологического сбора. Для этого вводится специальный понижающий коэффициент", - говорится в сообщении. Отмечается, что кабмин утвердил правила расчета понижающего коэффициента. Фактически, чем больше будет доля вторсырья в том или ином товаре или упаковке для товара, тем меньше будет сумма уплачиваемого экологического сбора. "Таким образом, у бизнеса возникнет экономический стимул использовать как можно больше вторсырья, что в итоге приведет к снижению отходов, которые захораниваются на полигонах", - пояснили в кабмине. "Подписанным документом также установлены показатели, при которых компании праве рассчитывать на компенсацию при уплате экологического сбора. Так, в 2025 году на скидку смогут претендовать предприятия, использующие не менее 55% вторсырья в общей массе произведенной упаковки, а в 2026 году – не менее 75%", - добавили там.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Российские компании, использующие вторсырье, получат скидку

Компании, использующие вторсырье, получат скидку при уплате экологического сбора

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПрием вторсырья
Прием вторсырья - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Прием вторсырья. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские компании, использующие вторсырье для производства товаров или упаковки, получат скидку при уплате экологического сбора, следует из сообщения пресс-службы правительства.
"С 1 января 2025 года компании, использующие вторсырье для производства товаров или упаковки для товаров, будут получать скидку при уплате экологического сбора. Для этого вводится специальный понижающий коэффициент", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что кабмин утвердил правила расчета понижающего коэффициента. Фактически, чем больше будет доля вторсырья в том или ином товаре или упаковке для товара, тем меньше будет сумма уплачиваемого экологического сбора.
"Таким образом, у бизнеса возникнет экономический стимул использовать как можно больше вторсырья, что в итоге приведет к снижению отходов, которые захораниваются на полигонах", - пояснили в кабмине.
"Подписанным документом также установлены показатели, при которых компании праве рассчитывать на компенсацию при уплате экологического сбора. Так, в 2025 году на скидку смогут претендовать предприятия, использующие не менее 55% вторсырья в общей массе произведенной упаковки, а в 2026 году – не менее 75%", - добавили там.
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