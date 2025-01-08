https://ria.ru/20250108/kompanii-1992798458.html

Российские компании, использующие вторсырье, получат скидку

Российские компании, использующие вторсырье, получат скидку - РИА Новости, 08.01.2025

Российские компании, использующие вторсырье, получат скидку

Российские компании, использующие вторсырье для производства товаров или упаковки, получат скидку при уплате экологического сбора, следует из сообщения... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T10:58:00+03:00

2025-01-08T10:58:00+03:00

2025-01-08T10:58:00+03:00

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905096577_0:0:2882:1621_1920x0_80_0_0_634faaeb6acb3fc24f417f1214be3f28.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские компании, использующие вторсырье для производства товаров или упаковки, получат скидку при уплате экологического сбора, следует из сообщения пресс-службы правительства. "С 1 января 2025 года компании, использующие вторсырье для производства товаров или упаковки для товаров, будут получать скидку при уплате экологического сбора. Для этого вводится специальный понижающий коэффициент", - говорится в сообщении. Отмечается, что кабмин утвердил правила расчета понижающего коэффициента. Фактически, чем больше будет доля вторсырья в том или ином товаре или упаковке для товара, тем меньше будет сумма уплачиваемого экологического сбора. "Таким образом, у бизнеса возникнет экономический стимул использовать как можно больше вторсырья, что в итоге приведет к снижению отходов, которые захораниваются на полигонах", - пояснили в кабмине. "Подписанным документом также установлены показатели, при которых компании праве рассчитывать на компенсацию при уплате экологического сбора. Так, в 2025 году на скидку смогут претендовать предприятия, использующие не менее 55% вторсырья в общей массе произведенной упаковки, а в 2026 году – не менее 75%", - добавили там.

https://ria.ru/20241227/elka-1991692143.html

https://ria.ru/20241014/yugra-1978025173.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия