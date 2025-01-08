https://ria.ru/20250108/kitay-1992781427.html

В Китае сократилось число подделок российских товаров, заявил торгпред

В Китае сократилось число подделок российских товаров, заявил торгпред - РИА Новости, 08.01.2025

В Китае сократилось число подделок российских товаров, заявил торгпред

Количество подделок российских товаров на китайском рынке постепенно сокращается, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T04:21:00+03:00

2025-01-08T04:21:00+03:00

2025-01-08T04:21:00+03:00

экономика

технологии

китай

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/28796/30/287963052_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_6e03dc9326f8c37a9f9c9e603c169a15.jpg

ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. Количество подделок российских товаров на китайском рынке постепенно сокращается, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. "Надо признать, что на (китайским – ред.) рынке достаточно много продукции, лишь имитирующей российские товары, а на самом деле произведенной на территории Китая", - заявил Дахновский. Он отметил, что, представленный в офлайн-магазинах подобный товар, однако, не является в строгом смысле подделкой: предприимчивые китайские бизнесмены придумывают собственные торговые марки, собственную рецептуру, указывают Китай как место производства, хотя с имиджевой точки зрения "колбаса со вкусом кальмара" (реальный товар) вряд ли позволит простому китайскому потребителю понять настоящее российское качество. "В целом, как представляется, количество контрафакта на китайском рынке постепенно сокращается", - указал он.

https://ria.ru/20250108/kitay-1992780106.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, китай, россия