https://ria.ru/20250108/kitay-1992781427.html
В Китае сократилось число подделок российских товаров, заявил торгпред
В Китае сократилось число подделок российских товаров, заявил торгпред - РИА Новости, 08.01.2025
В Китае сократилось число подделок российских товаров, заявил торгпред
Количество подделок российских товаров на китайском рынке постепенно сокращается, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T04:21:00+03:00
2025-01-08T04:21:00+03:00
2025-01-08T04:21:00+03:00
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ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. Количество подделок российских товаров на китайском рынке постепенно сокращается, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. "Надо признать, что на (китайским – ред.) рынке достаточно много продукции, лишь имитирующей российские товары, а на самом деле произведенной на территории Китая", - заявил Дахновский. Он отметил, что, представленный в офлайн-магазинах подобный товар, однако, не является в строгом смысле подделкой: предприимчивые китайские бизнесмены придумывают собственные торговые марки, собственную рецептуру, указывают Китай как место производства, хотя с имиджевой точки зрения "колбаса со вкусом кальмара" (реальный товар) вряд ли позволит простому китайскому потребителю понять настоящее российское качество. "В целом, как представляется, количество контрафакта на китайском рынке постепенно сокращается", - указал он.
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экономика, технологии, китай, россия
Экономика, Технологии, Китай, Россия
В Китае сократилось число подделок российских товаров, заявил торгпред
Дахновский: число подделок российских товаров на китайском рынке сокращается
ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. Количество подделок российских товаров на китайском рынке постепенно сокращается, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.
"Надо признать, что на (китайским – ред.) рынке достаточно много продукции, лишь имитирующей российские товары, а на самом деле произведенной на территории Китая", - заявил Дахновский.
Он отметил, что, представленный в офлайн-магазинах подобный товар, однако, не является в строгом смысле подделкой: предприимчивые китайские бизнесмены придумывают собственные торговые марки, собственную рецептуру, указывают Китай как место производства, хотя с имиджевой точки зрения "колбаса со вкусом кальмара" (реальный товар) вряд ли позволит простому китайскому потребителю понять настоящее российское качество.
"В целом, как представляется, количество контрафакта на китайском рынке постепенно сокращается", - указал он.