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В Китае вырос спрос на российских крабов, заявил торгпред - РИА Новости, 08.01.2025
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03:18 08.01.2025 (обновлено: 04:22 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/kitay-1992780106.html
В Китае вырос спрос на российских крабов, заявил торгпред
В Китае вырос спрос на российских крабов, заявил торгпред - РИА Новости, 08.01.2025
В Китае вырос спрос на российских крабов, заявил торгпред
Китайские потребители распробовали и "влет" раскупают российских крабов, также в КНР популярны молочная продукция, мука, сладости, бытовая химия и косметика из... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T03:18:00+03:00
2025-01-08T04:22:00+03:00
экономика
китай
россия
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ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. Китайские потребители распробовали и "влет" раскупают российских крабов, также в КНР популярны молочная продукция, мука, сладости, бытовая химия и косметика из России, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. "Магазины российских товаров в последнее время можно встретить в самых разных городах Китая, отнюдь не только в самых крупных. Ассортимент этих магазинов становится все разнообразнее: хорошо продается молочная продукция, мука, сладости, бытовая химия и косметика", - сообщил Дахновский. Он отметил, что "на полках появилась российская фарфоровая посуда, сувенирно-декоративные изделия из фарфора, нередко при таких магазинах работают пекарни, выпекающих хлеб по российским рецептам и из российских ингредиентов". "Распробовали в Китае российских крабов – потребители раскупают влёт", - отметил он.
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экономика, китай, россия
Экономика, Китай, Россия
В Китае вырос спрос на российских крабов, заявил торгпред

Торгпред Дахновский: китайские потребители влет раскупают российских крабов

© Flickr / TattersКамчатский краб
Камчатский краб - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Flickr / Tatters
Камчатский краб. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. Китайские потребители распробовали и "влет" раскупают российских крабов, также в КНР популярны молочная продукция, мука, сладости, бытовая химия и косметика из России, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.
"Магазины российских товаров в последнее время можно встретить в самых разных городах Китая, отнюдь не только в самых крупных. Ассортимент этих магазинов становится все разнообразнее: хорошо продается молочная продукция, мука, сладости, бытовая химия и косметика", - сообщил Дахновский.
Он отметил, что "на полках появилась российская фарфоровая посуда, сувенирно-декоративные изделия из фарфора, нередко при таких магазинах работают пекарни, выпекающих хлеб по российским рецептам и из российских ингредиентов".
"Распробовали в Китае российских крабов – потребители раскупают влёт", - отметил он.
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