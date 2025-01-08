https://ria.ru/20250108/kitay-1992780106.html

В Китае вырос спрос на российских крабов, заявил торгпред

В Китае вырос спрос на российских крабов, заявил торгпред - РИА Новости, 08.01.2025

В Китае вырос спрос на российских крабов, заявил торгпред

Китайские потребители распробовали и "влет" раскупают российских крабов, также в КНР популярны молочная продукция, мука, сладости, бытовая химия и косметика из... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T03:18:00+03:00

2025-01-08T03:18:00+03:00

2025-01-08T04:22:00+03:00

экономика

китай

россия

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ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. Китайские потребители распробовали и "влет" раскупают российских крабов, также в КНР популярны молочная продукция, мука, сладости, бытовая химия и косметика из России, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. "Магазины российских товаров в последнее время можно встретить в самых разных городах Китая, отнюдь не только в самых крупных. Ассортимент этих магазинов становится все разнообразнее: хорошо продается молочная продукция, мука, сладости, бытовая химия и косметика", - сообщил Дахновский. Он отметил, что "на полках появилась российская фарфоровая посуда, сувенирно-декоративные изделия из фарфора, нередко при таких магазинах работают пекарни, выпекающих хлеб по российским рецептам и из российских ингредиентов". "Распробовали в Китае российских крабов – потребители раскупают влёт", - отметил он.

https://ria.ru/20250107/pokupateli-1992711828.html

китай

россия

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экономика, китай, россия