https://ria.ru/20250108/kishinev-1992793551.html

Найденная в аэропорту Кишинева взрывчатка была отправлена с Украины

Найденная в аэропорту Кишинева взрывчатка была отправлена с Украины - РИА Новости, 08.01.2025

Найденная в аэропорту Кишинева взрывчатка была отправлена с Украины

Найденная в аэропорту Кишинева среди почтовых отправлений взрывчатка была отправлена с Украины и должна была попасть в Тбилиси, сообщил телеканал "Первый в... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T09:41:00+03:00

2025-01-08T09:41:00+03:00

2025-01-08T14:56:00+03:00

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КИШИНЕВ, 8 янв — РИА Новости. Найденная в аэропорту Кишинева среди почтовых отправлений взрывчатка была отправлена с Украины и должна была попасть в Тбилиси, сообщил телеканал "Первый в Молдове" со ссылкой на источники. "Опасный предмет находился в посылке, отправленной с Украины, и должен был быть доставлен в Тбилиси, Грузия. Проверка багажа с помощью спецоборудования выявила угрозу. <...> Посылка была остановлена перед загрузкой в самолет", — уточнили в материале.Во вторник в международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений выявили и обезвредили, предположительно, взрывоопасный предмет.Никто не пострадал. Как отмечается, ситуацию удалось разрешить, не ставя под угрозу работу аэропорта, жизни пассажиров и сотрудников. Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

https://ria.ru/20250107/florida-1992754895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кишинев, украина, тбилиси