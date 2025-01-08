Найденная в аэропорту Кишинева взрывчатка была отправлена с Украины
Найденная в аэропорту Кишинева взрывчатка была отправлена с Украины в Тбилиси
© Фото : Serviciul Vamal al Republicii Moldova Взрывоопасный предмет, обнаруженный в международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений
© Фото : Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Взрывоопасный предмет, обнаруженный в международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений
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КИШИНЕВ, 8 янв — РИА Новости. Найденная в аэропорту Кишинева среди почтовых отправлений взрывчатка была отправлена с Украины и должна была попасть в Тбилиси, сообщил телеканал "Первый в Молдове" со ссылкой на источники.
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"Опасный предмет находился в посылке, отправленной с Украины, и должен был быть доставлен в Тбилиси, Грузия. Проверка багажа с помощью спецоборудования выявила угрозу. <...> Посылка была остановлена перед загрузкой в самолет", — уточнили в материале.
Во вторник в международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений выявили и обезвредили, предположительно, взрывоопасный предмет.
Никто не пострадал. Как отмечается, ситуацию удалось разрешить, не ставя под угрозу работу аэропорта, жизни пассажиров и сотрудников.
Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.