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Найденная в аэропорту Кишинева взрывчатка была отправлена с Украины - РИА Новости, 08.01.2025
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09:41 08.01.2025 (обновлено: 14:56 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/kishinev-1992793551.html
Найденная в аэропорту Кишинева взрывчатка была отправлена с Украины
Найденная в аэропорту Кишинева взрывчатка была отправлена с Украины - РИА Новости, 08.01.2025
Найденная в аэропорту Кишинева взрывчатка была отправлена с Украины
Найденная в аэропорту Кишинева среди почтовых отправлений взрывчатка была отправлена с Украины и должна была попасть в Тбилиси, сообщил телеканал "Первый в... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T09:41:00+03:00
2025-01-08T14:56:00+03:00
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КИШИНЕВ, 8 янв — РИА Новости. Найденная в аэропорту Кишинева среди почтовых отправлений взрывчатка была отправлена с Украины и должна была попасть в Тбилиси, сообщил телеканал "Первый в Молдове" со ссылкой на источники. &quot;Опасный предмет находился в посылке, отправленной с Украины, и должен был быть доставлен в Тбилиси, Грузия. Проверка багажа с помощью спецоборудования выявила угрозу. &lt;...&gt; Посылка была остановлена перед загрузкой в самолет&quot;, — уточнили в материале.Во вторник в международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений выявили и обезвредили, предположительно, взрывоопасный предмет.Никто не пострадал. Как отмечается, ситуацию удалось разрешить, не ставя под угрозу работу аэропорта, жизни пассажиров и сотрудников. Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.
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в мире, кишинев, украина, тбилиси
В мире, Кишинев, Украина, Тбилиси
Найденная в аэропорту Кишинева взрывчатка была отправлена с Украины

Найденная в аэропорту Кишинева взрывчатка была отправлена с Украины в Тбилиси

© Фото : Serviciul Vamal al Republicii Moldova Взрывоопасный предмет, обнаруженный в международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений
Взрывоопасный предмет, обнаруженный в международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Фото : Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Взрывоопасный предмет, обнаруженный в международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений
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КИШИНЕВ, 8 янв — РИА Новости. Найденная в аэропорту Кишинева среди почтовых отправлений взрывчатка была отправлена с Украины и должна была попасть в Тбилиси, сообщил телеканал "Первый в Молдове" со ссылкой на источники.
«

"Опасный предмет находился в посылке, отправленной с Украины, и должен был быть доставлен в Тбилиси, Грузия. Проверка багажа с помощью спецоборудования выявила угрозу. <...> Посылка была остановлена перед загрузкой в самолет", — уточнили в материале.

Во вторник в международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений выявили и обезвредили, предположительно, взрывоопасный предмет.
Никто не пострадал. Как отмечается, ситуацию удалось разрешить, не ставя под угрозу работу аэропорта, жизни пассажиров и сотрудников.
Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.
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