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В Киев прибыла делегация Совета нацбезопасности США

В Киев прибыла делегация Совета нацбезопасности США - РИА Новости, 08.01.2025

В Киев прибыла делегация Совета нацбезопасности США

Американская делегация во главе с директором по вопросам Украины Совета национальной безопасности США Уинфилдом Свонтоном прибыла в Киеве, сообщает украинское... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T15:17:00+03:00

2025-01-08T15:17:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Американская делегация во главе с директором по вопросам Украины Совета национальной безопасности США Уинфилдом Свонтоном прибыла в Киеве, сообщает украинское минобороны. "Перед заседанием контактной группы по вопросам помощи Украине, которое состоится в Германии, в Киев прибыла американская делегация во главе с Уинфилдом Свонтоном, директором по вопросам Украины Совета национальной безопасности США. Одной из главных тем встречи стало обсуждение результатов помощи США Украине в течение 2024 года и планирование взаимодействия команд министерств обороны в 2025 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны Украины. Отмечается, что на встрече обсуждались вопросы инвестиций США в украинское производство беспилотников, развитие других совместных проектов в области военно-промышленного комплекса. "Отдельное внимание уделили дальнейшей помощи США в отношении конкретных видов вооружения и боеприпасов. Также синхронизировали позиции относительно украинских потребностей и американских возможностей", - говорится в заявлении. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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украина, сша, россия, сергей лавров, нато, в мире, киев