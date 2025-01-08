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США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов - РИА Новости, 08.01.2025
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14:59 08.01.2025 (обновлено: 16:12 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/khusity-1992816322.html
США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов
США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов - РИА Новости, 08.01.2025
США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов
США и Великобритания нанесли удары по военным объектам правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинциях Сана и Омран, сообщил... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T14:59:00+03:00
2025-01-08T16:12:00+03:00
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ДОХА, 8 янв — РИА Новости. США и Великобритания нанесли удары по военным объектам правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинциях Сана и Омран, сообщил РИА Новости источник в руководстве Саны.&quot;Удар, предположительно осуществленный американскими и британскими истребителями, направлен на военный лагерь Джарбан в районе Санхан на юге Саны, они осуществили два рейда&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, два других налета были нацелены на объекты 29-й механизированной бригады в районе Аль-Джабаль Аль-Асвад на севере провинции Омран, расположенной к северу от Саны.В понедельник "Ансар Алла" заявило, что нанесло удары беспилотниками и крылатыми ракетами по авианосцу США Harry Truman в Красном море в момент подготовки к бомбежке Йемена.Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), в свою очередь, заявило о нанесении ударов по складам хуситов, где, предположительно, хранится современное конвенциональное оружие.Предположительно, эти объекты использовали для совершения атак против военных кораблей США и судов на юге Красного моря и в Аденском заливе, отмечает CENTCOM. По словам командования, пока нет данных о пострадавших среди американских военных или о нанесенном уроне.Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ситуации в регионе начало атаковать связанные с Израилем суда, а также наносить удары по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.В свою очередь, США, Великобритания и Израиль начали регулярно наносить удары по Йемену.
https://ria.ru/20250104/mir-1992444371.html
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в мире, сша, великобритания, йемен, сана, ансар алла
В мире, США, Великобритания, Йемен, Сана, Ансар Алла
США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов

США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов в провинциях Сана и Омран

© iStock.com / Belal Al-shaqaqiСтолица Йемена город Сана
Столица Йемена город Сана - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© iStock.com / Belal Al-shaqaqi
Столица Йемена город Сана. Архивное фото
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ДОХА, 8 янв — РИА Новости. США и Великобритания нанесли удары по военным объектам правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинциях Сана и Омран, сообщил РИА Новости источник в руководстве Саны.
«

"Удар, предположительно осуществленный американскими и британскими истребителями, направлен на военный лагерь Джарбан в районе Санхан на юге Саны, они осуществили два рейда", — сказал собеседник агентства.

По его словам, два других налета были нацелены на объекты 29-й механизированной бригады в районе Аль-Джабаль Аль-Асвад на севере провинции Омран, расположенной к северу от Саны.
В понедельник "Ансар Алла" заявило, что нанесло удары беспилотниками и крылатыми ракетами по авианосцу США Harry Truman в Красном море в момент подготовки к бомбежке Йемена.
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), в свою очередь, заявило о нанесении ударов по складам хуситов, где, предположительно, хранится современное конвенциональное оружие.
Предположительно, эти объекты использовали для совершения атак против военных кораблей США и судов на юге Красного моря и в Аденском заливе, отмечает CENTCOM. По словам командования, пока нет данных о пострадавших среди американских военных или о нанесенном уроне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ситуации в регионе начало атаковать связанные с Израилем суда, а также наносить удары по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.
В свою очередь, США, Великобритания и Израиль начали регулярно наносить удары по Йемену.
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