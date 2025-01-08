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В Херсоне прогремела новая серия взрывов - РИА Новости, 08.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:26 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/kherson-1992827142.html
В Херсоне прогремела новая серия взрывов
В Херсоне прогремела новая серия взрывов - РИА Новости, 08.01.2025
В Херсоне прогремела новая серия взрывов
Взрывы вновь прогремели в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T16:26:00+03:00
2025-01-08T16:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "24 канал". Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" уже сообщал о взрывах в городе. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Официальной информации о взрывах не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсон
россия
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херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремела новая серия взрывов

Новая серия взрывов прогремела в подконтрольном ВСУ городе Херсоне

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "24 канал".
Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" уже сообщал о взрывах в городе.
Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Официальной информации о взрывах не поступало.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонРоссияХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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