https://ria.ru/20250108/kherson-1992827142.html
В Херсоне прогремела новая серия взрывов
В Херсоне прогремела новая серия взрывов - РИА Новости, 08.01.2025
В Херсоне прогремела новая серия взрывов
Взрывы вновь прогремели в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T16:26:00+03:00
2025-01-08T16:26:00+03:00
2025-01-08T16:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "24 канал". Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" уже сообщал о взрывах в городе. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Официальной информации о взрывах не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241225/herson-1991160006.html
херсон
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_f44ccdb08abfdff793e2f44092f48148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремела новая серия взрывов
Новая серия взрывов прогремела в подконтрольном ВСУ городе Херсоне