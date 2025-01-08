https://ria.ru/20250108/katastrofa-1992822109.html

"Тянут к катастрофе". На Западе назвали главных врагов России

"Тянут к катастрофе". На Западе назвали главных врагов России - РИА Новости, 08.01.2025

"Тянут к катастрофе". На Западе назвали главных врагов России

Премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан своей позицией против эскалации на Украине выражают волю большинства европейцев, заявил... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T15:39:00+03:00

2025-01-08T15:39:00+03:00

2025-01-08T17:25:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан своей позицией против эскалации на Украине выражают волю большинства европейцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Эти два человека (Фицо и Орбан — прим.ред.) представляют волю большинства европейцев, которые хотят мира и прекращения эскалации на Украине. Вот почему крошечное провоенное меньшинство европейской элиты, тянущее нас к катастрофе, говорит вам, что эти люди — ваши враги", — написал он.В декабре венгерский премьер-министр Виктор Орбан высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.Словацкий премьер Роберт Фицо в декабре приехал с визитом в Москву, где обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между странами.Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.

https://ria.ru/20250108/bouz-1992802557.html

https://ria.ru/20250108/ni-1992798255.html

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в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, роберт фицо, владимир путин