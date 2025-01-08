"Тянут к катастрофе". На Западе назвали главных врагов России
Журналист Боуз: Фицо и Орбан выражают волю большинства европейцев по Украине
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи в Кремле. 25 августа 2016
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи в Кремле. 25 августа 2016. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан своей позицией против эскалации на Украине выражают волю большинства европейцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
В декабре венгерский премьер-министр Виктор Орбан высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.
Словацкий премьер Роберт Фицо в декабре приехал с визитом в Москву, где обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между странами.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.