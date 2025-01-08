https://ria.ru/20250108/kanada-1992806173.html

Ведущий Fox News сделал дерзкое заявление о Канаде

Ведущий Fox News сделал дерзкое заявление о Канаде - РИА Новости, 08.01.2025

Ведущий Fox News сделал дерзкое заявление о Канаде

Ведущий Fox News Джесси Уоттерс в эфире заявил о своем желании вторгнуться в Канаду. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T13:21:00+03:00

2025-01-08T13:21:00+03:00

2025-01-08T13:22:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Ведущий Fox News Джесси Уоттерс в эфире заявил о своем желании вторгнуться в Канаду."Канада... тот факт, что они не хотят, чтобы мы их захватили, вызывает у меня желание вторгнуться. Я хочу утолить свою империалистическую жажду", — сказал он.В январе будущий президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.В ответ на заявления американского политика премьер Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к Соединенным Штатам, заявив, что это абсолютно исключено.

https://ria.ru/20250108/zaharova-1992792425.html

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2025

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в мире, канада, сша, дональд трамп