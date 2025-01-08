https://ria.ru/20250108/ka-52-1992821468.html

Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.01.2025

Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

Российские вертолётчики нанесли удар по бронетехнике и личному составу украинских войск в приграничном районе Курской области, цели уничтожены, сообщили в... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T15:38:00+03:00

2025-01-08T15:38:00+03:00

2025-01-08T15:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876183200_0:84:3111:1834_1920x0_80_0_0_57f0502498f3b35318188f80e0eb5c59.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские вертолётчики нанесли удар по бронетехнике и личному составу украинских войск в приграничном районе Курской области, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. "По координатам передового наводчика экипажи вертолетов Ка-52 нанесли ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. По докладу разведки личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении. Отмечается, что вертолётчики выполняли задачу по поддержке наземной группировки войск в составе группы, в которую также входили ударные Ми-28НМ и вертолёты сопровождения Ми-8ПСГ. Экипажи группы ударных вертолетов благополучно вернулись на аэродром вылета, подчеркнули в МО РФ. Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28нм