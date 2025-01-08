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Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:38 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/ka-52-1992821468.html
Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области
Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.01.2025
Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области
Российские вертолётчики нанесли удар по бронетехнике и личному составу украинских войск в приграничном районе Курской области, цели уничтожены, сообщили в... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T15:38:00+03:00
2025-01-08T15:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские вертолётчики нанесли удар по бронетехнике и личному составу украинских войск в приграничном районе Курской области, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. "По координатам передового наводчика экипажи вертолетов Ка-52 нанесли ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. По докладу разведки личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении. Отмечается, что вертолётчики выполняли задачу по поддержке наземной группировки войск в составе группы, в которую также входили ударные Ми-28НМ и вертолёты сопровождения Ми-8ПСГ. Экипажи группы ударных вертолетов благополучно вернулись на аэродром вылета, подчеркнули в МО РФ. Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28НМ
Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

Минобороны: Ка-52 нанес удар по технике и личному составу ВСУ в Курской области

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Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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Ударный вертолет Ка-52. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские вертолётчики нанесли удар по бронетехнике и личному составу украинских войск в приграничном районе Курской области, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.
«
"По координатам передового наводчика экипажи вертолетов Ка-52 нанесли ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. По докладу разведки личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Последний удар ВСУ: не если, а где, когда и почему
2 января, 08:00
Отмечается, что вертолётчики выполняли задачу по поддержке наземной группировки войск в составе группы, в которую также входили ударные Ми-28НМ и вертолёты сопровождения Ми-8ПСГ. Экипажи группы ударных вертолетов благополучно вернулись на аэродром вылета, подчеркнули в МО РФ.
Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"Ми-28НМ
 
 
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