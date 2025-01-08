https://ria.ru/20250108/japonija-1992794434.html

В Японии американского военного заподозрили в изнасиловании

В Японии американского военного заподозрили в изнасиловании - РИА Новости, 08.01.2025

В Японии американского военного заподозрили в изнасиловании

Очередной военнослужащий США в Японии подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении жительницы префектуры Окинава, где... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T09:49:00+03:00

2025-01-08T09:49:00+03:00

2025-01-08T09:49:00+03:00

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ТОКИО, 8 янв – РИА Новости. Очередной военнослужащий США в Японии подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении жительницы префектуры Окинава, где размещено большинство американских баз, пишет газета Okinawa Times. Согласно материалам следствия, в ноябре 2024 года американский морпех в возрасте около 30 лет, имя которого пока не разглашается, напал на незнакомую девушку и причинил ей телесные повреждения. Сразу после инцидента японка обратилась в правоохранительные органы. В среду стало известно, что материал по делу были переданы в прокуратуру. С февраля 2023 года по май 2024 года произошла череда инцидентов сексуального характера - изнасилования и попытки изнасилования - с участием американских военных на Окинаве, но известно о них стало известно только в конце июня 2024 года. При этом администрация префектуры Окинава также до последнего не была поставлена в известность ни об одном из них. Центральные власти пытались объяснить это необходимостью защиты персональной информации, однако губернатор Окинавы Дэнни Тамаки неоднократно заявлял, что известить администрацию можно было, даже не разглашая персональные данные пострадавших. Данные инциденты привели к тому, что процедура информационного обмена между правительством, полицией и префектурой Окинава, который до этого не осуществлялся, была пересмотрена. В данном случае администрация префектуры была незамедлительно поставлено в известность, уточняет издание. Префектура Окинава несет самую большую нагрузку по размещению военных баз США: занимая всего 0,6% территории Японии, она принимает 74% всех американских баз из расчета площади.

https://ria.ru/20240703/prestupleniya-1957020257.html

https://ria.ru/20250105/starmer-1992589527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, окинава, сша, япония