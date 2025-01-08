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Авраам Руссо подал иск к Эльдукаеву о компенсации морального вреда - РИА Новости, 08.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:47 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/isk-1992828771.html
Авраам Руссо подал иск к Эльдукаеву о компенсации морального вреда
Авраам Руссо подал иск к Эльдукаеву о компенсации морального вреда - РИА Новости, 08.01.2025
Авраам Руссо подал иск к Эльдукаеву о компенсации морального вреда
Певец Авраам Руссо подал иск о компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей к Тархану Эльдукаеву, обвиняемому в покушении на него, сообщил РИА... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T16:47:00+03:00
2025-01-08T16:47:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Певец Авраам Руссо подал иск о компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей к Тархану Эльдукаеву, обвиняемому в покушении на него, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин, представляющий в суде интересы Руссо. "Иск мы заявили на стадии следствия в размере 10 миллионов рублей за моральный вред", - сказал защитник. Расследование уголовного дела в отношении Эльдукаева завершено. Алешкин отметил, что он и Руссо уже ознакомились с материалами дела. В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация. Фигуранты этого дела Алексей Трясников и Виталий Джура получили 12 и девять лет колонии строгого режима. Кроме того, по делу о похищении певца в 2004 году приговорили других обвиняемых. Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил семь лет колонии заочно, Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова приговорили к пяти и шести годам соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности. По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, действуя в сговоре, заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.
https://ria.ru/20240904/figurant-1970652014.html
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происшествия, москва, авраам руссо (ипджиян), тельман исмаилов
Культура, Происшествия, Москва, Авраам Руссо (Ипджиян), Тельман Исмаилов
Авраам Руссо подал иск к Эльдукаеву о компенсации морального вреда

Руссо подал иск на 10 млн рублей к фигуранту дела о покушении на него Эльдукаеву

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАвраам Руссо
Авраам Руссо - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Авраам Руссо. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Певец Авраам Руссо подал иск о компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей к Тархану Эльдукаеву, обвиняемому в покушении на него, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин, представляющий в суде интересы Руссо.
«
"Иск мы заявили на стадии следствия в размере 10 миллионов рублей за моральный вред", - сказал защитник.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Фигурант дела о похищении Руссо почти шесть лет находился в розыске
4 сентября 2024, 22:50
Расследование уголовного дела в отношении Эльдукаева завершено. Алешкин отметил, что он и Руссо уже ознакомились с материалами дела.
В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация. Фигуранты этого дела Алексей Трясников и Виталий Джура получили 12 и девять лет колонии строгого режима.
Кроме того, по делу о похищении певца в 2004 году приговорили других обвиняемых. Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил семь лет колонии заочно, Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова приговорили к пяти и шести годам соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности.
По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, действуя в сговоре, заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал.
Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.
Певец Авраам Руссо - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Авраам Руссо узнал участника своего похищения в 2004 году
20 сентября 2024, 19:03
 
КультураПроисшествияМоскваАвраам Руссо (Ипджиян)Тельман Исмаилов
 
 
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