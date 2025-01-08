https://ria.ru/20250108/isk-1992828771.html

Авраам Руссо подал иск к Эльдукаеву о компенсации морального вреда

Авраам Руссо подал иск к Эльдукаеву о компенсации морального вреда - РИА Новости, 08.01.2025

Авраам Руссо подал иск к Эльдукаеву о компенсации морального вреда

Певец Авраам Руссо подал иск о компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей к Тархану Эльдукаеву, обвиняемому в покушении на него, сообщил РИА... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T16:47:00+03:00

2025-01-08T16:47:00+03:00

2025-01-08T16:47:00+03:00

культура

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авраам руссо (ипджиян)

тельман исмаилов

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Певец Авраам Руссо подал иск о компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей к Тархану Эльдукаеву, обвиняемому в покушении на него, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин, представляющий в суде интересы Руссо. "Иск мы заявили на стадии следствия в размере 10 миллионов рублей за моральный вред", - сказал защитник. Расследование уголовного дела в отношении Эльдукаева завершено. Алешкин отметил, что он и Руссо уже ознакомились с материалами дела. В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация. Фигуранты этого дела Алексей Трясников и Виталий Джура получили 12 и девять лет колонии строгого режима. Кроме того, по делу о похищении певца в 2004 году приговорили других обвиняемых. Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил семь лет колонии заочно, Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова приговорили к пяти и шести годам соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности. По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, действуя в сговоре, заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.

https://ria.ru/20240904/figurant-1970652014.html

https://ria.ru/20240920/russo-1973909681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, авраам руссо (ипджиян), тельман исмаилов