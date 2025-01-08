В РАН предсказали раскол общества в странах Балтии
ИМЭМО: в странах Балтии увеличатся раскол общества и недоверие к власти
© AP Photo / Pavel GolovkinЛюди проходят мимо Таллинской ратуши
© AP Photo / Pavel Golovkin
Люди проходят мимо Таллинской ратуши. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В странах Балтии в 2025 году увеличатся раскол общества, недоверие к власти, а также ксенофобия из-за притока мигрантов, но нарастание внутриполитических проблем не скажется на отношении Латвии, Литвы и Эстонии к России, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"В странах Балтии в 2025 году... будут нарастать кризисные явления в общественной жизни: усиление раскола общества, рост недоверия к властям, ксенофобия. Миграционная проблематика в наибольшей степени будет беспокоить власти Литвы в связи с увеличением притока мигрантов из стран Центральной Азии", - говорится в докладе.
Сохранятся также демографические проблемы, связанные с продолжающимся оттоком населения и депопуляцией региона, сообщают авторы доклада.
"Нарастание внутриполитических трудностей в Литве, Латвии и Эстонии не скажется на изменении политики их правительств в отношении России. На внешнеполитическом треке можно ожидать требований усилить поддержку Украины со стороны ЕС и активизации собственных усилий стран Балтии по поставке боеприпасов Киеву. На внутреннем - дальнейшего дискриминационного давления на русскоязычные меньшинства в сфере политических прав и образования", - говорится в докладе.
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Среди наиболее острых вопросов перечислены угрозы массовой высылки русскоязычных жителей Латвии, а также усиление давления на православную церковь в Литве и Эстонии с целью официального разрыва их связей с РПЦ.
Ранее МИД России заявлял, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России, в связи с чем ведомство рекомендовало россиянам воздерживаться от поездок в эти страны.
В последние годы в Литве наряду с Латвией и Эстонией участились случаи демонтажа и осквернения советских памятников.
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