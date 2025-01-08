https://ria.ru/20250108/imemo-1992788762.html

В РАН предсказали раскол общества в странах Балтии

В РАН предсказали раскол общества в странах Балтии - РИА Новости, 08.01.2025

В РАН предсказали раскол общества в странах Балтии

В странах Балтии в 2025 году увеличатся раскол общества, недоверие к власти, а также ксенофобия из-за притока мигрантов, но нарастание внутриполитических... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T08:38:00+03:00

2025-01-08T08:38:00+03:00

2025-01-08T08:38:00+03:00

в мире

литва

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эстония

евросоюз

русская православная церковь

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В странах Балтии в 2025 году увеличатся раскол общества, недоверие к власти, а также ксенофобия из-за притока мигрантов, но нарастание внутриполитических проблем не скажется на отношении Латвии, Литвы и Эстонии к России, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "В странах Балтии в 2025 году... будут нарастать кризисные явления в общественной жизни: усиление раскола общества, рост недоверия к властям, ксенофобия. Миграционная проблематика в наибольшей степени будет беспокоить власти Литвы в связи с увеличением притока мигрантов из стран Центральной Азии", - говорится в докладе. Отмечается, в Латвии, Литве и Эстонии продолжится нарастание внутриполитических противоречий, связанных с проблемами в экономике, в том числе инфляцией и ростом цен на энергоносители, что будет негативно отражаться на устойчивости коалиционных правительств всех трех стран. Сохранятся также демографические проблемы, связанные с продолжающимся оттоком населения и депопуляцией региона, сообщают авторы доклада. "Нарастание внутриполитических трудностей в Литве, Латвии и Эстонии не скажется на изменении политики их правительств в отношении России. На внешнеполитическом треке можно ожидать требований усилить поддержку Украины со стороны ЕС и активизации собственных усилий стран Балтии по поставке боеприпасов Киеву. На внутреннем - дальнейшего дискриминационного давления на русскоязычные меньшинства в сфере политических прав и образования", - говорится в докладе. Среди наиболее острых вопросов перечислены угрозы массовой высылки русскоязычных жителей Латвии, а также усиление давления на православную церковь в Литве и Эстонии с целью официального разрыва их связей с РПЦ. Ранее МИД России заявлял, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России, в связи с чем ведомство рекомендовало россиянам воздерживаться от поездок в эти страны. В последние годы в Литве наряду с Латвией и Эстонией участились случаи демонтажа и осквернения советских памятников.

https://ria.ru/20250107/krizis-1992706105.html

https://ria.ru/20241225/estoniya-1991267318.html

https://ria.ru/20241227/pushkov-1991584727.html

литва

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эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, литва, латвия, эстония, евросоюз, русская православная церковь