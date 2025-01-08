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В РАН предсказали раскол общества в странах Балтии - РИА Новости, 08.01.2025
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08:38 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/imemo-1992788762.html
В РАН предсказали раскол общества в странах Балтии
В РАН предсказали раскол общества в странах Балтии - РИА Новости, 08.01.2025
В РАН предсказали раскол общества в странах Балтии
В странах Балтии в 2025 году увеличатся раскол общества, недоверие к власти, а также ксенофобия из-за притока мигрантов, но нарастание внутриполитических... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T08:38:00+03:00
2025-01-08T08:38:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В странах Балтии в 2025 году увеличатся раскол общества, недоверие к власти, а также ксенофобия из-за притока мигрантов, но нарастание внутриполитических проблем не скажется на отношении Латвии, Литвы и Эстонии к России, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "В странах Балтии в 2025 году... будут нарастать кризисные явления в общественной жизни: усиление раскола общества, рост недоверия к властям, ксенофобия. Миграционная проблематика в наибольшей степени будет беспокоить власти Литвы в связи с увеличением притока мигрантов из стран Центральной Азии", - говорится в докладе. Отмечается, в Латвии, Литве и Эстонии продолжится нарастание внутриполитических противоречий, связанных с проблемами в экономике, в том числе инфляцией и ростом цен на энергоносители, что будет негативно отражаться на устойчивости коалиционных правительств всех трех стран. Сохранятся также демографические проблемы, связанные с продолжающимся оттоком населения и депопуляцией региона, сообщают авторы доклада. "Нарастание внутриполитических трудностей в Литве, Латвии и Эстонии не скажется на изменении политики их правительств в отношении России. На внешнеполитическом треке можно ожидать требований усилить поддержку Украины со стороны ЕС и активизации собственных усилий стран Балтии по поставке боеприпасов Киеву. На внутреннем - дальнейшего дискриминационного давления на русскоязычные меньшинства в сфере политических прав и образования", - говорится в докладе. Среди наиболее острых вопросов перечислены угрозы массовой высылки русскоязычных жителей Латвии, а также усиление давления на православную церковь в Литве и Эстонии с целью официального разрыва их связей с РПЦ. Ранее МИД России заявлял, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России, в связи с чем ведомство рекомендовало россиянам воздерживаться от поездок в эти страны. В последние годы в Литве наряду с Латвией и Эстонией участились случаи демонтажа и осквернения советских памятников.
https://ria.ru/20250107/krizis-1992706105.html
https://ria.ru/20241225/estoniya-1991267318.html
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в мире, литва, латвия, эстония, евросоюз, русская православная церковь
В мире, Литва, Латвия, Эстония, Евросоюз, Русская православная церковь
В РАН предсказали раскол общества в странах Балтии

ИМЭМО: в странах Балтии увеличатся раскол общества и недоверие к власти

© AP Photo / Pavel GolovkinЛюди проходят мимо Таллинской ратуши
Люди проходят мимо Таллинской ратуши - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin
Люди проходят мимо Таллинской ратуши. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В странах Балтии в 2025 году увеличатся раскол общества, недоверие к власти, а также ксенофобия из-за притока мигрантов, но нарастание внутриполитических проблем не скажется на отношении Латвии, Литвы и Эстонии к России, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"В странах Балтии в 2025 году... будут нарастать кризисные явления в общественной жизни: усиление раскола общества, рост недоверия к властям, ксенофобия. Миграционная проблематика в наибольшей степени будет беспокоить власти Литвы в связи с увеличением притока мигрантов из стран Центральной Азии", - говорится в докладе.
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
"Срочно отреагировать": в Европе испугались России и Трампа
Вчера, 04:14
Отмечается, в Латвии, Литве и Эстонии продолжится нарастание внутриполитических противоречий, связанных с проблемами в экономике, в том числе инфляцией и ростом цен на энергоносители, что будет негативно отражаться на устойчивости коалиционных правительств всех трех стран.
Сохранятся также демографические проблемы, связанные с продолжающимся оттоком населения и депопуляцией региона, сообщают авторы доклада.
"Нарастание внутриполитических трудностей в Литве, Латвии и Эстонии не скажется на изменении политики их правительств в отношении России. На внешнеполитическом треке можно ожидать требований усилить поддержку Украины со стороны ЕС и активизации собственных усилий стран Балтии по поставке боеприпасов Киеву. На внутреннем - дальнейшего дискриминационного давления на русскоязычные меньшинства в сфере политических прав и образования", - говорится в докладе.
На границе РФ и Эстонии - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
СМИ: Эстония намерена покрыть всю границу с Россией системами наблюдения
25 декабря 2024, 15:24
Среди наиболее острых вопросов перечислены угрозы массовой высылки русскоязычных жителей Латвии, а также усиление давления на православную церковь в Литве и Эстонии с целью официального разрыва их связей с РПЦ.
Ранее МИД России заявлял, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России, в связи с чем ведомство рекомендовало россиянам воздерживаться от поездок в эти страны.
В последние годы в Литве наряду с Латвией и Эстонией участились случаи демонтажа и осквернения советских памятников.
Председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Пушков раскрыл, как Прибалтика воспользуется слабостью НАТО перед Россией
27 декабря 2024, 07:08
 
В миреЛитваЛатвияЭстонияЕвросоюзРусская православная церковь
 
 
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