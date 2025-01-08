https://ria.ru/20250108/gruziya-1992831195.html

В Грузии рассказали об угрозах из Европы из-за России

В Грузии рассказали об угрозах из Европы из-за России - РИА Новости, 08.01.2025

В Грузии рассказали об угрозах из Европы из-за России

Европарламент может открыто потребовать от Грузии вступить в войну с Россией, заявил политсовет правящей партии "Грузинская мечта— демократическая Грузия",... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T17:19:00+03:00

2025-01-08T17:19:00+03:00

2025-01-08T17:43:00+03:00

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ираклий кобахидзе

европа

грузинская мечта - демократическая грузия

европарламент

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Европарламент может открыто потребовать от Грузии вступить в войну с Россией, заявил политсовет правящей партии "Грузинская мечта— демократическая Грузия", документ приводит Sputnik Грузия."Требования и угрозы, озвученные в свое время за закрытыми дверями, наконец-то обрели публичный характер. "Или будете воевать, или мы вас накажем" — это простое послание, которое Грузия и грузинский народ получают от "глобальной партии войны", — говорится в сообщении.Как следует из документа, никто не может заставить Тбилиси пожертвовать страной ради разрушительной войны ценой каких-либо санкций.Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявлял, что внутриполитические проблемы в стране начались после отказа открыть второй фронт против России по указанию Запада. По словам политика, от Тбилиси требовали этого представители "глубинного государства" США и их агентура в грузинской оппозиции.В Грузии больше двух месяцев продолжаются массовые акции протеста, которые начались после выборов в парламент 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на митинги.Кроме того, в парламенте страны 14 декабря прошли выборы президента, им стал кандидат от правящей партии Михаил Кавелашвили, получивший 224 из 300 голосов.Занимавшая на тот момент пост главы республики Саломе Зурабишвили изначально заявляла, что не откажется от своих полномочий, поскольку "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Тем не менее после инаугурации Кавелашвили 29 декабря она покинула дворец Обрелиани.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

https://ria.ru/20250107/sovet-1992731259.html

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в мире, россия, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, европа, грузинская мечта - демократическая грузия, европарламент, михаил кавелашвили, тбилиси