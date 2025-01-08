Рейтинг@Mail.ru
В Грузии рассказали об угрозах из Европы из-за России - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 08.01.2025 (обновлено: 17:43 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/gruziya-1992831195.html
В Грузии рассказали об угрозах из Европы из-за России
В Грузии рассказали об угрозах из Европы из-за России - РИА Новости, 08.01.2025
В Грузии рассказали об угрозах из Европы из-за России
Европарламент может открыто потребовать от Грузии вступить в войну с Россией, заявил политсовет правящей партии "Грузинская мечта— демократическая Грузия",... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T17:19:00+03:00
2025-01-08T17:43:00+03:00
в мире
россия
грузия
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
европа
грузинская мечта - демократическая грузия
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570366382_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a1ff19934feda15a8f5406afb282593.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Европарламент может открыто потребовать от Грузии вступить в войну с Россией, заявил политсовет правящей партии "Грузинская мечта— демократическая Грузия", документ приводит Sputnik Грузия."Требования и угрозы, озвученные в свое время за закрытыми дверями, наконец-то обрели публичный характер. "Или будете воевать, или мы вас накажем" — это простое послание, которое Грузия и грузинский народ получают от "глобальной партии войны", — говорится в сообщении.Как следует из документа, никто не может заставить Тбилиси пожертвовать страной ради разрушительной войны ценой каких-либо санкций.Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявлял, что внутриполитические проблемы в стране начались после отказа открыть второй фронт против России по указанию Запада. По словам политика, от Тбилиси требовали этого представители "глубинного государства" США и их агентура в грузинской оппозиции.В Грузии больше двух месяцев продолжаются массовые акции протеста, которые начались после выборов в парламент 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на митинги.Кроме того, в парламенте страны 14 декабря прошли выборы президента, им стал кандидат от правящей партии Михаил Кавелашвили, получивший 224 из 300 голосов.Занимавшая на тот момент пост главы республики Саломе Зурабишвили изначально заявляла, что не откажется от своих полномочий, поскольку "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Тем не менее после инаугурации Кавелашвили 29 декабря она покинула дворец Обрелиани.
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
https://ria.ru/20250107/sovet-1992731259.html
россия
грузия
европа
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570366382_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a57a2489135fd300400127d38de8a1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, европа, грузинская мечта - демократическая грузия, европарламент, михаил кавелашвили, тбилиси
В мире, Россия, Грузия, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, Европа, Грузинская мечта - Демократическая Грузия, Европарламент, Михаил Кавелашвили, Тбилиси
В Грузии рассказали об угрозах из Европы из-за России

"Грузинская мечта": Европарламент может потребовать от Тбилиси начать войну с РФ

© Sputnik | Перейти в медиабанкВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Вид на Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Европарламент может открыто потребовать от Грузии вступить в войну с Россией, заявил политсовет правящей партии "Грузинская мечта— демократическая Грузия", документ приводит Sputnik Грузия.
"Требования и угрозы, озвученные в свое время за закрытыми дверями, наконец-то обрели публичный характер. "Или будете воевать, или мы вас накажем" — это простое послание, которое Грузия и грузинский народ получают от "глобальной партии войны", — говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Лишь бы не было войны: соседи России удивили всех
28 октября 2024, 08:00
Как следует из документа, никто не может заставить Тбилиси пожертвовать страной ради разрушительной войны ценой каких-либо санкций.
Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявлял, что внутриполитические проблемы в стране начались после отказа открыть второй фронт против России по указанию Запада. По словам политика, от Тбилиси требовали этого представители "глубинного государства" США и их агентура в грузинской оппозиции.
В Грузии больше двух месяцев продолжаются массовые акции протеста, которые начались после выборов в парламент 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на митинги.
Кроме того, в парламенте страны 14 декабря прошли выборы президента, им стал кандидат от правящей партии Михаил Кавелашвили, получивший 224 из 300 голосов.
Занимавшая на тот момент пост главы республики Саломе Зурабишвили изначально заявляла, что не откажется от своих полномочий, поскольку "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Тем не менее после инаугурации Кавелашвили 29 декабря она покинула дворец Обрелиани.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Премьер-министр Грузии дал Макрону совет по Украине из-за его слов о России
7 января, 12:24
 
В миреРоссияГрузияСаломе ЗурабишвилиИраклий КобахидзеЕвропаГрузинская мечта - Демократическая ГрузияЕвропарламентМихаил КавелашвилиТбилиси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала