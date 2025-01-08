https://ria.ru/20250108/grenlandiya-1992813185.html

Большинство датчан выступили за сохранение Гренландии в составе королевства

Большинство датчан выступили за сохранение Гренландии в составе королевства - РИА Новости, 08.01.2025

Большинство датчан выступили за сохранение Гренландии в составе королевства

Большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе датского королевства на фоне требований избранного президента США Дональда Трампа уступить... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T14:36:00+03:00

2025-01-08T14:36:00+03:00

2025-01-08T14:36:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе датского королевства на фоне требований избранного президента США Дональда Трампа уступить остров Штатам, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией Megafon для телеканала TV2. Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. По результатам опроса, 58% респондентов заявили, что Гренландия должна остаться в составе королевства. За независимость острова выступили 28% опрошенных, еще 14% затруднились с ответом. При этом большинство датчан высказались за проведение в Гренландии в ближайшие пять лет референдума по вопросу выхода острова из состава королевства - такую точку зрения изъявили 53% опрошенных. Кроме того, 32% выступили против этого, а еще 16% затруднились с ответом. Наконец, подавляющее большинство опрошенных датчан заявили, что для Гренландии выгодно или очень выгодно находиться в составе королевства, - так ответили 79% респондентов. Чуть больше половины датчан (53%) разделяют мнение о том, что стране выгодно иметь остров в своем составе. Еще 14% ответили, что это невыгодно, а 25% заявили, что это "ни то, ни другое". Опрос был проведен 6 января среди 1001 респондента. Погрешность не приводится. В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250108/tramp-1992810189.html

https://ria.ru/20250108/glava-1992801598.html

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп