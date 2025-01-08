Украина возводит укрепления на границе с Белоруссией
Госпогранслужба Украины: Киев возводит укрепления на границе с Белоруссией
© Государственный пограничный комитет Республики БеларусьСотрудник пограничной службы Белоруссии на белорусско-украинской границе
Сотрудник пограничной службы Белоруссии на белорусско-украинской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Украинская сторона возводит фортификационные сооружения и огневые позиции на границе с Белоруссией в Волынской области, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, заявив, что Киев считает это направление "угрожающим".
"Активно мы уделяем внимание и границе с Беларусью, ведь это направление для нас является угрожающим. На этом участке, кроме инженерного укрепления, также происходит создание фортификационных укреплений, опорных пунктов, огневых позиций, системы траншей и окопов, чтобы наши (военные - ред.), которые находятся на этом направлении, имели все возможности противодействовать любой угрозе", - приводит слова Демченко украинское агентство УНН.
Представитель госпогранслужбы добавил, что на украинско-белорусской границе также расширяют систему видеонаблюдения. По его словам, укрепление границы предполагает, в частности, создание сплошных рвов и установление разного рода заграждений.
Он отметил, что общая протяжность украинско-белорусской границы составляет более 1080 километров.
Лукашенко считает, что Украину привели к войне олигархи
7 января, 14:39