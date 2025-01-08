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Украина возводит укрепления на границе с Белоруссией - РИА Новости, 08.01.2025
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20:26 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/granitsa-1992848653.html
Украина возводит укрепления на границе с Белоруссией
Украина возводит укрепления на границе с Белоруссией - РИА Новости, 08.01.2025
Украина возводит укрепления на границе с Белоруссией
Украинская сторона возводит фортификационные сооружения и огневые позиции на границе с Белоруссией в Волынской области, сообщил представитель госпогранслужбы... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T20:26:00+03:00
2025-01-08T20:26:00+03:00
в мире
белоруссия
волынская область
украина
андрей демченко
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Украинская сторона возводит фортификационные сооружения и огневые позиции на границе с Белоруссией в Волынской области, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, заявив, что Киев считает это направление "угрожающим". "Активно мы уделяем внимание и границе с Беларусью, ведь это направление для нас является угрожающим. На этом участке, кроме инженерного укрепления, также происходит создание фортификационных укреплений, опорных пунктов, огневых позиций, системы траншей и окопов, чтобы наши (военные - ред.), которые находятся на этом направлении, имели все возможности противодействовать любой угрозе", - приводит слова Демченко украинское агентство УНН. Представитель госпогранслужбы добавил, что на украинско-белорусской границе также расширяют систему видеонаблюдения. По его словам, укрепление границы предполагает, в частности, создание сплошных рвов и установление разного рода заграждений. Он отметил, что общая протяжность украинско-белорусской границы составляет более 1080 километров.
https://ria.ru/20250107/lukashenko-1992741309.html
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в мире, белоруссия, волынская область, украина, андрей демченко
В мире, Белоруссия, Волынская область, Украина, Андрей Демченко
Украина возводит укрепления на границе с Белоруссией

Госпогранслужба Украины: Киев возводит укрепления на границе с Белоруссией

© Государственный пограничный комитет Республики БеларусьСотрудник пограничной службы Белоруссии на белорусско-украинской границе
Сотрудник пограничной службы Белоруссии на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Сотрудник пограничной службы Белоруссии на белорусско-украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Украинская сторона возводит фортификационные сооружения и огневые позиции на границе с Белоруссией в Волынской области, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, заявив, что Киев считает это направление "угрожающим".
"Активно мы уделяем внимание и границе с Беларусью, ведь это направление для нас является угрожающим. На этом участке, кроме инженерного укрепления, также происходит создание фортификационных укреплений, опорных пунктов, огневых позиций, системы траншей и окопов, чтобы наши (военные - ред.), которые находятся на этом направлении, имели все возможности противодействовать любой угрозе", - приводит слова Демченко украинское агентство УНН.
Представитель госпогранслужбы добавил, что на украинско-белорусской границе также расширяют систему видеонаблюдения. По его словам, укрепление границы предполагает, в частности, создание сплошных рвов и установление разного рода заграждений.
Он отметил, что общая протяжность украинско-белорусской границы составляет более 1080 километров.
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