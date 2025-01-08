https://ria.ru/20250108/gosduma-1992778714.html

В Госдуме рассказали об индексации пенсий в 2026 и 2027 годах

В Госдуме рассказали об индексации пенсий в 2026 и 2027 годах - РИА Новости, 08.01.2025

В Госдуме рассказали об индексации пенсий в 2026 и 2027 годах

В России в 2026 году планируется провести две индексации пенсий, на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля, а в 2027 году - на 4% с 1 февраля и 4,1% с 1 апреля,... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T02:16:00+03:00

2025-01-08T02:16:00+03:00

2025-01-08T02:17:00+03:00

общество

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никита чаплин

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единая россия

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В России в 2026 году планируется провести две индексации пенсий, на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля, а в 2027 году - на 4% с 1 февраля и 4,1% с 1 апреля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). "В 2026 предвидятся две индексации: на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля. В 2027 году запланированы повышения на 4% и 4,1% соответственно", - сказал Чаплин.

https://ria.ru/20250106/gosduma-1992669676.html

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общество, россия, никита чаплин, госдума рф, единая россия