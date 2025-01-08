https://ria.ru/20250108/gosduma-1992778714.html
В Госдуме рассказали об индексации пенсий в 2026 и 2027 годах
В Госдуме рассказали об индексации пенсий в 2026 и 2027 годах - РИА Новости, 08.01.2025
В Госдуме рассказали об индексации пенсий в 2026 и 2027 годах
В России в 2026 году планируется провести две индексации пенсий, на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля, а в 2027 году - на 4% с 1 февраля и 4,1% с 1 апреля,... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T02:16:00+03:00
2025-01-08T02:16:00+03:00
2025-01-08T02:17:00+03:00
общество
россия
никита чаплин
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В России в 2026 году планируется провести две индексации пенсий, на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля, а в 2027 году - на 4% с 1 февраля и 4,1% с 1 апреля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). "В 2026 предвидятся две индексации: на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля. В 2027 году запланированы повышения на 4% и 4,1% соответственно", - сказал Чаплин.
https://ria.ru/20250106/gosduma-1992669676.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, никита чаплин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Никита Чаплин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме рассказали об индексации пенсий в 2026 и 2027 годах
Депутат Чаплин: в России планируется четыре индексации пенсий в 2026-2027 годах