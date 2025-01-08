https://ria.ru/20250108/gosduma-1992777260.html

В Госдуме доработают проект о единой форме отчетности УК перед жильцами

В Госдуме доработают проект о единой форме отчетности УК перед жильцами - РИА Новости, 08.01.2025

В Госдуме доработают проект о единой форме отчетности УК перед жильцами

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ доработает ко второму чтению законопроект, согласно которому предлагается ввести единую форму отчетности о деятельности... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T01:09:00+03:00

2025-01-08T01:09:00+03:00

2025-01-08T01:09:00+03:00

россия

владимир кошелев

госдума рф

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ доработает ко второму чтению законопроект, согласно которому предлагается ввести единую форму отчетности о деятельности управляющих компаний (УК) перед жителями многоквартирных домов по форме, утвержденной Минстроем России, рассказал РИА Новости первый зампред профильного комитета Владимир Кошелев. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести единую форму отчетности о деятельности управляющих компаний (УК) перед жителями многоквартирных домов по форме, утвержденной Минстроем России, а также обязать УК размещать отчеты в системе ГИС ЖКХ. "Принятый в первом чтении законопроект дорабатываем ко второму чтению, где вводим для управляющих организаций обязательную форму отчетности перед жильцами, которую утвердит Минстрой РФ", - сказал Кошелев. По его словам, на данный момент Жилищный кодекс РФ обязывает управляющую организацию ежегодного отчитываться о выполнении договора управления за предыдущий год, но конкретной формы отчёта УК нет, чем многие организации и пользуются. "Как правило, отчёт представляет собой в лучшем случае одну страницу с перечислением работ, проверить выполнение которых не представляется возможным", - отметил Кошелев. По мнению парламентария, принятие данного законопроекта позволит сделать данные, включая потраченные средства граждан, открытыми и доступными для каждого, кроме того, УК больше не смогут "жонглировать цифрами и вводить людей в заблуждение".

https://realty.ria.ru/20250106/lifty-1992640377.html

https://ria.ru/20250107/gosduma-1992701573.html

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россия, владимир кошелев, госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)