https://ria.ru/20250108/gosduma-1992777260.html
В Госдуме доработают проект о единой форме отчетности УК перед жильцами
В Госдуме доработают проект о единой форме отчетности УК перед жильцами - РИА Новости, 08.01.2025
В Госдуме доработают проект о единой форме отчетности УК перед жильцами
Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ доработает ко второму чтению законопроект, согласно которому предлагается ввести единую форму отчетности о деятельности... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T01:09:00+03:00
2025-01-08T01:09:00+03:00
2025-01-08T01:09:00+03:00
россия
владимир кошелев
госдума рф
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ доработает ко второму чтению законопроект, согласно которому предлагается ввести единую форму отчетности о деятельности управляющих компаний (УК) перед жителями многоквартирных домов по форме, утвержденной Минстроем России, рассказал РИА Новости первый зампред профильного комитета Владимир Кошелев. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести единую форму отчетности о деятельности управляющих компаний (УК) перед жителями многоквартирных домов по форме, утвержденной Минстроем России, а также обязать УК размещать отчеты в системе ГИС ЖКХ. "Принятый в первом чтении законопроект дорабатываем ко второму чтению, где вводим для управляющих организаций обязательную форму отчетности перед жильцами, которую утвердит Минстрой РФ", - сказал Кошелев. По его словам, на данный момент Жилищный кодекс РФ обязывает управляющую организацию ежегодного отчитываться о выполнении договора управления за предыдущий год, но конкретной формы отчёта УК нет, чем многие организации и пользуются. "Как правило, отчёт представляет собой в лучшем случае одну страницу с перечислением работ, проверить выполнение которых не представляется возможным", - отметил Кошелев. По мнению парламентария, принятие данного законопроекта позволит сделать данные, включая потраченные средства граждан, открытыми и доступными для каждого, кроме того, УК больше не смогут "жонглировать цифрами и вводить людей в заблуждение".
https://realty.ria.ru/20250106/lifty-1992640377.html
https://ria.ru/20250107/gosduma-1992701573.html
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россия, владимир кошелев, госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Россия, Владимир Кошелев, Госдума РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
В Госдуме доработают проект о единой форме отчетности УК перед жильцами
Депутат Кошелев: проект о единой форме отчетности УК перед жильцами доработают
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ доработает ко второму чтению законопроект, согласно которому предлагается ввести единую форму отчетности о деятельности управляющих компаний (УК) перед жителями многоквартирных домов по форме, утвержденной Минстроем России, рассказал РИА Новости первый зампред профильного комитета Владимир Кошелев.
Ранее Госдума
на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести единую форму отчетности о деятельности управляющих компаний (УК) перед жителями многоквартирных домов по форме, утвержденной Минстроем России
, а также обязать УК размещать отчеты в системе ГИС ЖКХ.
"Принятый в первом чтении законопроект дорабатываем ко второму чтению, где вводим для управляющих организаций обязательную форму отчетности перед жильцами, которую утвердит Минстрой РФ", - сказал Кошелев
.
По его словам, на данный момент Жилищный кодекс РФ обязывает управляющую организацию ежегодного отчитываться о выполнении договора управления за предыдущий год, но конкретной формы отчёта УК нет, чем многие организации и пользуются.
"Как правило, отчёт представляет собой в лучшем случае одну страницу с перечислением работ, проверить выполнение которых не представляется возможным", - отметил Кошелев.
По мнению парламентария, принятие данного законопроекта позволит сделать данные, включая потраченные средства граждан, открытыми и доступными для каждого, кроме того, УК больше не смогут "жонглировать цифрами и вводить людей в заблуждение".