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Глава ОБСЕ посетит Молдавию с официальным визитом - РИА Новости, 08.01.2025
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13:44 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/glava-1992807719.html
Глава ОБСЕ посетит Молдавию с официальным визитом
Глава ОБСЕ посетит Молдавию с официальным визитом - РИА Новости, 08.01.2025
Глава ОБСЕ посетит Молдавию с официальным визитом
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 9 января прибудет в Кишинев с официальным визитом, чтобы обсудить вопросы... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T13:44:00+03:00
2025-01-08T13:44:00+03:00
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КИШИНЕВ, 8 янв - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 9 января прибудет в Кишинев с официальным визитом, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности, сообщила пресс-служба МИД Молдавии. "Девятого января министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посетит Молдавию с официальным визитом в качестве действующего председателя ОБСЕ. В ходе дискуссий основное внимание будет уделено роли ОБСЕ в укреплении устойчивости и стабильности Молдавии, процессу урегулирования приднестровского конфликта, в том числе в контексте европейского пути Молдавии, а также вопросам региональной безопасности", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства. В МИД уточнили, что такое намерены обсудить приоритеты двусторонней повестки дня и пути активизации молдавско-финского диалога. В программу визита Валтонен включены встречи с молдавским коллегой Михаем Попшоем, премьер-министром Дорином Речаном и вице-премьером по реинтеграции Олегом Серебряном. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. На данный момент переговорный процесс поставлен на паузу из-за конфликта Украины и России. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250106/moldaviya-1992679183.html
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в мире, молдавия, кишинев, финляндия, дорин речан, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Финляндия, Дорин Речан, ОБСЕ
Глава ОБСЕ посетит Молдавию с официальным визитом

Действующий председатель ОБСЕ Валтонен посетит Молдавию с официальным визитом

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 янв - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 9 января прибудет в Кишинев с официальным визитом, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности, сообщила пресс-служба МИД Молдавии.
"Девятого января министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посетит Молдавию с официальным визитом в качестве действующего председателя ОБСЕ. В ходе дискуссий основное внимание будет уделено роли ОБСЕ в укреплении устойчивости и стабильности Молдавии, процессу урегулирования приднестровского конфликта, в том числе в контексте европейского пути Молдавии, а также вопросам региональной безопасности", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.
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В МИД уточнили, что такое намерены обсудить приоритеты двусторонней повестки дня и пути активизации молдавско-финского диалога.
В программу визита Валтонен включены встречи с молдавским коллегой Михаем Попшоем, премьер-министром Дорином Речаном и вице-премьером по реинтеграции Олегом Серебряном.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. На данный момент переговорный процесс поставлен на паузу из-за конфликта Украины и России.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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