https://ria.ru/20250108/glava-1992807719.html
Глава ОБСЕ посетит Молдавию с официальным визитом
Глава ОБСЕ посетит Молдавию с официальным визитом - РИА Новости, 08.01.2025
Глава ОБСЕ посетит Молдавию с официальным визитом
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 9 января прибудет в Кишинев с официальным визитом, чтобы обсудить вопросы... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T13:44:00+03:00
2025-01-08T13:44:00+03:00
2025-01-08T13:44:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
финляндия
дорин речан
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 8 янв - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 9 января прибудет в Кишинев с официальным визитом, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности, сообщила пресс-служба МИД Молдавии. "Девятого января министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посетит Молдавию с официальным визитом в качестве действующего председателя ОБСЕ. В ходе дискуссий основное внимание будет уделено роли ОБСЕ в укреплении устойчивости и стабильности Молдавии, процессу урегулирования приднестровского конфликта, в том числе в контексте европейского пути Молдавии, а также вопросам региональной безопасности", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства. В МИД уточнили, что такое намерены обсудить приоритеты двусторонней повестки дня и пути активизации молдавско-финского диалога. В программу визита Валтонен включены встречи с молдавским коллегой Михаем Попшоем, премьер-министром Дорином Речаном и вице-премьером по реинтеграции Олегом Серебряном. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. На данный момент переговорный процесс поставлен на паузу из-за конфликта Украины и России. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250106/moldaviya-1992679183.html
https://ria.ru/20250105/moldaviya-1992589693.html
молдавия
кишинев
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, финляндия, дорин речан, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Финляндия, Дорин Речан, ОБСЕ
Глава ОБСЕ посетит Молдавию с официальным визитом
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен посетит Молдавию с официальным визитом