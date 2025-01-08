Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Франции прокомментировал слова Трампа о Гренландии - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/glava-1992801598.html
Глава МИД Франции прокомментировал слова Трампа о Гренландии
Глава МИД Франции прокомментировал слова Трампа о Гренландии - РИА Новости, 08.01.2025
Глава МИД Франции прокомментировал слова Трампа о Гренландии
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя заявления избранного президента США Дональда Трампа о контроле над Гренландией, заявил в среду, что РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T11:56:00+03:00
2025-01-08T11:56:00+03:00
в мире
гренландия
сша
панамский канал
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990791422_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bcb9e0a958d222c2ff5f27ded98acda.jpg
ПАРИЖ, 8 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя заявления избранного президента США Дональда Трампа о контроле над Гренландией, заявил в среду, что Евросоюз не позволит ни одному государству атаковать свои границы. "Очевидно, не может быть и речи о том, что Евросоюз позволит другим странам мира, о какой бы стране ни шла речь... атаковать свои суверенные границы", - сказал Барро в эфире радиостанции France Inter. По его словам, Европа представляет из себя сильный континент, однако необходимо принимать дальнейшие меры для усиления Евросоюза. "Если вы меня спрашиваете, будут ли завоевывать США Гренландию, то мой ответ - нет. Вошли ли мы в эпоху, с которой возвращается закон сильнейшего, мой ответ - да", - отметил он. При этом, по его мнению, США по своей природе не становятся более империалистической страной, несмотря на высказывания Трампа о Панамском канале, Канаде и Гренландии. Трамп во вторник, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, подчеркнув её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. В среду Трамп среду опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.
https://ria.ru/20250108/zaharova-1992792425.html
https://ria.ru/20250108/ekspert-1992798052.html
гренландия
сша
панамский канал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990791422_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_2177618734e3b208920a60091057ad3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, панамский канал, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Панамский канал, Дональд Трамп
Глава МИД Франции прокомментировал слова Трампа о Гренландии

МИД Франции после слов Трампа о Гренландии заявил, что ЕС не даст себя атаковать

© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 8 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя заявления избранного президента США Дональда Трампа о контроле над Гренландией, заявил в среду, что Евросоюз не позволит ни одному государству атаковать свои границы.
"Очевидно, не может быть и речи о том, что Евросоюз позволит другим странам мира, о какой бы стране ни шла речь... атаковать свои суверенные границы", - сказал Барро в эфире радиостанции France Inter.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Захарова прокомментировала высказывания Трампа о Гренландии и Канаде
09:28
По его словам, Европа представляет из себя сильный континент, однако необходимо принимать дальнейшие меры для усиления Евросоюза.
«
"Если вы меня спрашиваете, будут ли завоевывать США Гренландию, то мой ответ - нет. Вошли ли мы в эпоху, с которой возвращается закон сильнейшего, мой ответ - да", - отметил он.
При этом, по его мнению, США по своей природе не становятся более империалистической страной, несмотря на высказывания Трампа о Панамском канале, Канаде и Гренландии.
Трамп во вторник, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, подчеркнув её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.
В среду Трамп среду опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
В РАН предсказали усиление давления на Японию с приходом Трампа
10:49
 
В миреГренландияСШАПанамский каналДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала