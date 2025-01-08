Глава МИД Франции прокомментировал слова Трампа о Гренландии
МИД Франции после слов Трампа о Гренландии заявил, что ЕС не даст себя атаковать
© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя заявления избранного президента США Дональда Трампа о контроле над Гренландией, заявил в среду, что Евросоюз не позволит ни одному государству атаковать свои границы.
"Очевидно, не может быть и речи о том, что Евросоюз позволит другим странам мира, о какой бы стране ни шла речь... атаковать свои суверенные границы", - сказал Барро в эфире радиостанции France Inter.
По его словам, Европа представляет из себя сильный континент, однако необходимо принимать дальнейшие меры для усиления Евросоюза.
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"Если вы меня спрашиваете, будут ли завоевывать США Гренландию, то мой ответ - нет. Вошли ли мы в эпоху, с которой возвращается закон сильнейшего, мой ответ - да", - отметил он.
При этом, по его мнению, США по своей природе не становятся более империалистической страной, несмотря на высказывания Трампа о Панамском канале, Канаде и Гренландии.
Трамп во вторник, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, подчеркнув её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.
В среду Трамп среду опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.