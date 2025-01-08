https://ria.ru/20250108/glava-1992801598.html

Глава МИД Франции прокомментировал слова Трампа о Гренландии

Глава МИД Франции прокомментировал слова Трампа о Гренландии - РИА Новости, 08.01.2025

Глава МИД Франции прокомментировал слова Трампа о Гренландии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя заявления избранного президента США Дональда Трампа о контроле над Гренландией, заявил в среду, что РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T11:56:00+03:00

2025-01-08T11:56:00+03:00

2025-01-08T11:56:00+03:00

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ПАРИЖ, 8 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя заявления избранного президента США Дональда Трампа о контроле над Гренландией, заявил в среду, что Евросоюз не позволит ни одному государству атаковать свои границы. "Очевидно, не может быть и речи о том, что Евросоюз позволит другим странам мира, о какой бы стране ни шла речь... атаковать свои суверенные границы", - сказал Барро в эфире радиостанции France Inter. По его словам, Европа представляет из себя сильный континент, однако необходимо принимать дальнейшие меры для усиления Евросоюза. "Если вы меня спрашиваете, будут ли завоевывать США Гренландию, то мой ответ - нет. Вошли ли мы в эпоху, с которой возвращается закон сильнейшего, мой ответ - да", - отметил он. При этом, по его мнению, США по своей природе не становятся более империалистической страной, несмотря на высказывания Трампа о Панамском канале, Канаде и Гренландии. Трамп во вторник, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, подчеркнув её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. В среду Трамп среду опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.

https://ria.ru/20250108/zaharova-1992792425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гренландия, сша, панамский канал, дональд трамп