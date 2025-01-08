https://ria.ru/20250108/germaniya-1992775648.html
При стрельбе на заводе в Германии погибли два человека
При стрельбе на заводе в Германии погибли два человека - РИА Новости, 08.01.2025
При стрельбе на заводе в Германии погибли два человека
Стрельба произошла во вторник вечером на предприятии, расположенном в немецком городе Бад-Фридрихсхалль в земле Баден-Вюртемберг, в результате два человека... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T00:20:00+03:00
2025-01-08T00:20:00+03:00
2025-01-08T06:11:00+03:00
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БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Стрельба произошла во вторник вечером на предприятии, расположенном в немецком городе Бад-Фридрихсхалль в земле Баден-Вюртемберг, в результате два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения, сообщила полиция."Во вторник вечером, примерно в 17.45 (19.45 мск) на одном из предприятий в Бад-Фридрихсхалле произошло убийство. По имеющейся информации, человек в маске вошел на предприятие на улице Сименсштрассе. Два человека получили смертельные огнестрельные ранения, один — тяжелые. На месте происшествия работает большой контингент полиции. Поиски преступника идут полным ходом", — говорится в релизе правоохранителей.В поисках преступника задействован полицейский вертолет. По данным полиции, в настоящее время опасности для населения нет. По информации немецкой газеты Bild, происшествие случилось на промышленном предприятии Hänel.
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в мире, германия, баден-вюртемберг, bild
В мире, Германия, Баден-Вюртемберг, Bild
При стрельбе на заводе в Германии погибли два человека
Полиция ФРГ: при стрельбе на заводе в Баден-Вюртемберге погибли два человека