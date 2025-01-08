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В Германии заявили о самом затяжном кризисе за последние 75 лет - РИА Новости, 08.01.2025
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21:39 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/germanija-1992854861.html
В Германии заявили о самом затяжном кризисе за последние 75 лет
В Германии заявили о самом затяжном кризисе за последние 75 лет - РИА Новости, 08.01.2025
В Германии заявили о самом затяжном кризисе за последние 75 лет
Экономика Германии находится в самом затяжном кризисе за последние 75 лет, выхода из него в 2025 году не предвидится, пишет газета Bild со ссылкой на... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T21:39:00+03:00
2025-01-08T21:39:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Экономика Германии находится в самом затяжном кризисе за последние 75 лет, выхода из него в 2025 году не предвидится, пишет газета Bild со ссылкой на исследование Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall. "Германия переживает самый тяжелый кризис за последние 75 лет. Наша экономика находится в упадке дольше, чем когда-либо с 1949 года", - говорится в публикации со ссылкой на исследование состояния экономики ФРГ по данным на декабрь 2024 года. По словам главы союза Штефана Вольфа, которые приводит издание, нынешняя рецессия - самая затяжная "в истории федеративной республики", и перспективы улучшения ситуации пока нет. "Потеря благосостояния хорошо заметна - валовой внутренний продукт (ВВП) с элиминированием колебаний в цене на 6,5% ниже тенденции роста, наблюдавшейся на протяжении десятилетий. В пересчете на сегодняшние цены это соответствует потере более 270 миллиардов евро в год или 3200 евро на жителя (страны - ред.)... Отрицательная динамика пока не остановлена. После нового падения ВВП в 2024 году прогнозы на 2025 год продолжают пересматривать в сторону понижения", - отмечает Bild. Согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в стране, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.
https://ria.ru/20250107/germaniya-1992708953.html
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германия, в мире
Германия, В мире
В Германии заявили о самом затяжном кризисе за последние 75 лет

Bild: экономика Германии находится в самом затяжном кризисе за последние 75 лет

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Экономика Германии находится в самом затяжном кризисе за последние 75 лет, выхода из него в 2025 году не предвидится, пишет газета Bild со ссылкой на исследование Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall.
"Германия переживает самый тяжелый кризис за последние 75 лет. Наша экономика находится в упадке дольше, чем когда-либо с 1949 года", - говорится в публикации со ссылкой на исследование состояния экономики ФРГ по данным на декабрь 2024 года.
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По словам главы союза Штефана Вольфа, которые приводит издание, нынешняя рецессия - самая затяжная "в истории федеративной республики", и перспективы улучшения ситуации пока нет.
"Потеря благосостояния хорошо заметна - валовой внутренний продукт (ВВП) с элиминированием колебаний в цене на 6,5% ниже тенденции роста, наблюдавшейся на протяжении десятилетий. В пересчете на сегодняшние цены это соответствует потере более 270 миллиардов евро в год или 3200 евро на жителя (страны - ред.)... Отрицательная динамика пока не остановлена. После нового падения ВВП в 2024 году прогнозы на 2025 год продолжают пересматривать в сторону понижения", - отмечает Bild.
Согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в стране, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.
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