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Постпред Палестины раскритиковал США за действия по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 08.01.2025
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05:27 08.01.2025 (обновлено: 05:28 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/gaza-1992783085.html
Постпред Палестины раскритиковал США за действия по прекращению огня в Газе
Постпред Палестины раскритиковал США за действия по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 08.01.2025
Постпред Палестины раскритиковал США за действия по прекращению огня в Газе
США, несмотря на всю свою мощь, не в состоянии исполнить предложенную Вашингтоном резолюцию Совбеза ООН о поэтапном прекращении огня в Газе, "это действительно... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T05:27:00+03:00
2025-01-08T05:28:00+03:00
в мире
сша
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рияд мансур
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ООН, 8 янв - РИА Новости. США, несмотря на всю свою мощь, не в состоянии исполнить предложенную Вашингтоном резолюцию Совбеза ООН о поэтапном прекращении огня в Газе, "это действительно смешно", заявил в интервью РИА Новости постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Последний документ, принятый Советом Безопасности ООН по теме войны в Газе, - американская резолюция 2735 с изложенным президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в анклаве. В российской миссии при ООН неоднократно отмечали, что СБ оказался в заложниках у США, блокирующих любые действия в пользу прекращения огня, а принятая на ту же тему американская резолюция оказалась "котом в мешке". "Если Соединенные Штаты Америки, несмотря на всю свою мощь, не могут найти пути для выполнения своей же резолюции со своим ближайшим союзником на Ближнем Востоке, то это действительно смешно. Поэтому, когда они выступают с инициативой представить такую резолюцию, они должны найти способы, чтобы, знаете ли, ее реализовать", – сказал Мансур.
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в мире, сша, палестина, рияд мансур, джо байден, оон
В мире, США, Палестина, Рияд Мансур, Джо Байден, ООН
Постпред Палестины раскритиковал США за действия по прекращению огня в Газе

Постпред Мансур: США не могут исполнить свою резолюцию о прекращении огня в Газе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 8 янв - РИА Новости. США, несмотря на всю свою мощь, не в состоянии исполнить предложенную Вашингтоном резолюцию Совбеза ООН о поэтапном прекращении огня в Газе, "это действительно смешно", заявил в интервью РИА Новости постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.
Последний документ, принятый Советом Безопасности ООН по теме войны в Газе, - американская резолюция 2735 с изложенным президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в анклаве. В российской миссии при ООН неоднократно отмечали, что СБ оказался в заложниках у США, блокирующих любые действия в пользу прекращения огня, а принятая на ту же тему американская резолюция оказалась "котом в мешке".
"Если Соединенные Штаты Америки, несмотря на всю свою мощь, не могут найти пути для выполнения своей же резолюции со своим ближайшим союзником на Ближнем Востоке, то это действительно смешно. Поэтому, когда они выступают с инициативой представить такую резолюцию, они должны найти способы, чтобы, знаете ли, ее реализовать", – сказал Мансур.
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