https://ria.ru/20250108/gaz-1992859784.html

Фицо обвинил Зеленского в умышленном нанесении вреда ЕС

Фицо обвинил Зеленского в умышленном нанесении вреда ЕС - РИА Новости, 08.01.2025

Фицо обвинил Зеленского в умышленном нанесении вреда ЕС

Украине ничего не мешает продолжить транзит газа по своей территории, его остановка значительно вредит Евросоюзу и помогает США, заявил премьер-министр Словакии РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T22:41:00+03:00

2025-01-08T22:41:00+03:00

2025-01-08T23:29:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 8 янв — РИА Новости. Украине ничего не мешает продолжить транзит газа по своей территории, его остановка значительно вредит Евросоюзу и помогает США, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном на странице в социальной сети Facebook*."Одностороннее решение Зеленского остановить транзит какого бы то ни было газа через Украину значительно вредит Словакии и Евросоюзу с финансовой точки зрения и значительно помогает США, которые могут увеличивать поставки газа в Европу", — сказал Фицо. По его мнению, глава киевского режима умышленно вредит финансовым интересам Словакии и Евросоюза, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать транзит ни санкции, ни европейское право.Словацкий премьер напомнил, что ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом голубого топлива в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. "И миллиард евро на более высоких ценах на газ", — добавил Фицо, уточнив, что за эту "авантюру" весь Европейский союз заплатит около 70 миллиардов евро. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.Фицо ранее подтвердил, что республика обладает достаточным объемом газа для внутреннего потребления, а цена для словацких домохозяйств в 2025 году расти не будет, главным образом потери страны связаны с невозможностью транспортировать газ, поступающий с Украины, в другие страны Европейского союза.Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20250108/fitso-1992860138.html

https://ria.ru/20250102/gaz-1992329254.html

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