https://ria.ru/20250108/gaydukevich-1992787885.html

Кандидат в президенты Белоруссии заявил о пользе союза с Россией

Кандидат в президенты Белоруссии заявил о пользе союза с Россией - РИА Новости, 08.01.2025

Кандидат в президенты Белоруссии заявил о пользе союза с Россией

Кандидат в президенты Белоруссии, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в своем предвыборном выступлении заявил, что союз с Россией укрепляет... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T08:20:00+03:00

2025-01-08T08:20:00+03:00

2025-01-08T13:35:00+03:00

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МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в своем предвыборном выступлении заявил, что союз с Россией укрепляет суверенитет республики."Мы всегда с момента основании партии… поддерживали интеграционные процессы на постсоветском пространстве, поддерживали союз с Россией, сейчас поддерживаем ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС. Союз Беларуси и России укрепляет наши государственность и суверенитет", - сказал Гайдукевич в своем выступлении в эфире Первого национального канала белорусского радио.Он отметил, что интеграция должна быть на равноправных, взаимовыгодных условиях. При этом в любой точке мира надо искать возможности и выгоды для страны, "не оглядываясь на чье-то мнение" на Западе, добавил кандидат.Гайдукевич подчеркнул, что выборы должны укреплять страну, а ее судьба не должна определяться на улицах и площадях, как это было в президентскую кампанию в 2020 году, когда, по его словам, "страну пытались уничтожить, подменив выборы цветной революцией, хаосом и войной"."Нас всегда будут хотеть уничтожить... Потому что мы суверенное государство. Они (оппоненты за рубежом - ред.) не могут нам простить наш суверенитет и независимость", - отметил кандидат, подчеркнув, что первые санкции против Минска были введены Западом еще в 1996 году.Политик заявил, что Западу на самом деле плевать на демократию, свободу и права человека."Санкции были введены за суверенитет, за то, что мы отказались изменить свой геополитический выбор, за то, что не отказались от союза с Россией, за то, что проводим суверенную и независимую политику, не продали свои земли, предприятия, народ и страну, хотим сами решать свою судьбу", - подчеркнул он.Кандидат отметил, что считает приоритетами укрепление страны и незыблемость ееконституционного строя."Мы всегда отстаивали нашу страну… И сейчас, когда в отношении Беларуси развязана гибридная война, нас хотят уничтожить, поставить на колени, мы не допустим раскола страны, разделения белорусов, мы будем вместе со всеми патриотическими силами страны… защищать родину и делать ее сильнее", - сказал он.Политик добавил, что нет такой страны, которая бы после цветной революции стала жить лучше."Возьмите Украину: когда Зеленский и нынешний правящий режим Украины распродали всё, что у них было, они продают самое ценное, последнее, что у них осталось, - человеческие жизни. Каждый день там люди идут на смерть и умирают. Но не верхушка, не политики - они как сидели в своих теплых кабинетах, так и сидят, кроме того, зарабатывают на войне миллионы долларов", - отметил он.С 21 по 25 января включительно в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января - основной день голосования. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.

https://ria.ru/20250107/zapad-1992716801.html

https://ria.ru/20250107/lukashenko-1992729819.html

https://ria.ru/20250107/belorussiya-1992734352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, россия, в мире