https://ria.ru/20250108/gagarin-1992795483.html

Саратовский аэропорт работает штатно после атаки БПЛА

Саратовский аэропорт работает штатно после атаки БПЛА - РИА Новости, 08.01.2025

Саратовский аэропорт работает штатно после атаки БПЛА

Саратовский международный аэропорт "Гагарин" работает в штатном режиме после атаки беспилотников на Саратовскую область, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T10:12:00+03:00

2025-01-08T10:12:00+03:00

2025-01-08T10:34:00+03:00

происшествия

саратов

аэропорт "гагарин"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315596_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bb3c67e3889ab9a78c03a0db726a0235.jpg

САМАРА, 8 янв - РИА Новости. Саратовский международный аэропорт "Гагарин" работает в штатном режиме после атаки беспилотников на Саратовскую область, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."Аэропорт "Гагарин" работает в штатном режиме на прием и отправку воздушных судов", - сообщил собеседник агентства.Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на среду Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе.

https://ria.ru/20250107/bespilotnik-1992757211.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратов, аэропорт "гагарин"