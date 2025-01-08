https://ria.ru/20250108/gagarin-1992795483.html
Саратовский аэропорт работает штатно после атаки БПЛА
Саратовский аэропорт работает штатно после атаки БПЛА - РИА Новости, 08.01.2025
Саратовский аэропорт работает штатно после атаки БПЛА
Саратовский международный аэропорт "Гагарин" работает в штатном режиме после атаки беспилотников на Саратовскую область, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T10:12:00+03:00
2025-01-08T10:12:00+03:00
2025-01-08T10:34:00+03:00
происшествия
саратов
аэропорт "гагарин"
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САМАРА, 8 янв - РИА Новости. Саратовский международный аэропорт "Гагарин" работает в штатном режиме после атаки беспилотников на Саратовскую область, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."Аэропорт "Гагарин" работает в штатном режиме на прием и отправку воздушных судов", - сообщил собеседник агентства.Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на среду Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе.
https://ria.ru/20250107/bespilotnik-1992757211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, аэропорт "гагарин"
Происшествия, Саратов, Аэропорт "Гагарин"
Саратовский аэропорт работает штатно после атаки БПЛА
Саратовский аэропорт "Гагарин" работает штатно после атаки украинских БПЛА