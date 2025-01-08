https://ria.ru/20250108/ft-1992794796.html

"Больше не стоит". В США предложили радикальный план по Украине

"Больше не стоит". В США предложили радикальный план по Украине - РИА Новости, 08.01.2025

"Больше не стоит". В США предложили радикальный план по Украине

Западным странам не следует обозначать конфликт на Украине как влияющий на мировой порядок, пишет Financial Times. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T09:53:00+03:00

2025-01-08T09:53:00+03:00

2025-01-08T15:43:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Западным странам не следует обозначать конфликт на Украине как влияющий на мировой порядок, пишет Financial Times."Неважно, какой будет условная мирная сделка и на какие уступки пойдет Киев (если сделка еще возможна), нам больше не стоит превозносить этот конфликт так, будто это глобальное столкновение, определяющее судьбу международного порядка в привычном нам понимании", — говорится в материале.Автор текста также призвал США и Европу добиться наилучшей для Украины мирной сделки в рамках разумного, не устраивая вокруг боевых действий излишнюю шумиху."Украина — не центр вселенной", — резюмировал обозреватель.Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что Украина должна вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов в рамках конфликта.Глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости 29 декабря отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил Владимир Путин.Президент в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и о необходимости отмены санкций.

https://ria.ru/20250108/zelenskiy-1992789480.html

https://ria.ru/20250107/mwm-1992745237.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, нато, эммануэль макрон, владимир путин