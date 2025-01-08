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"Больше не стоит". В США предложили радикальный план по Украине - РИА Новости, 08.01.2025
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09:53 08.01.2025 (обновлено: 15:43 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/ft-1992794796.html
"Больше не стоит". В США предложили радикальный план по Украине
"Больше не стоит". В США предложили радикальный план по Украине - РИА Новости, 08.01.2025
"Больше не стоит". В США предложили радикальный план по Украине
Западным странам не следует обозначать конфликт на Украине как влияющий на мировой порядок, пишет Financial Times. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T09:53:00+03:00
2025-01-08T15:43:00+03:00
в мире
украина
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сергей лавров
нато
эммануэль макрон
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Западным странам не следует обозначать конфликт на Украине как влияющий на мировой порядок, пишет Financial Times."Неважно, какой будет условная мирная сделка и на какие уступки пойдет Киев (если сделка еще возможна), нам больше не стоит превозносить этот конфликт так, будто это глобальное столкновение, определяющее судьбу международного порядка в привычном нам понимании", — говорится в материале.Автор текста также призвал США и Европу добиться наилучшей для Украины мирной сделки в рамках разумного, не устраивая вокруг боевых действий излишнюю шумиху."Украина — не центр вселенной", — резюмировал обозреватель.Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что Украина должна вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов в рамках конфликта.Глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости 29 декабря отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил Владимир Путин.Президент в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и о необходимости отмены санкций.
https://ria.ru/20250108/zelenskiy-1992789480.html
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в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, нато, эммануэль макрон, владимир путин
В мире, Украина, Киев, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
"Больше не стоит". В США предложили радикальный план по Украине

FT: Западу больше не стоит обозначать конфликт на Украине как влияющий на мир

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Западным странам не следует обозначать конфликт на Украине как влияющий на мировой порядок, пишет Financial Times.
«
"Неважно, какой будет условная мирная сделка и на какие уступки пойдет Киев (если сделка еще возможна), нам больше не стоит превозносить этот конфликт так, будто это глобальное столкновение, определяющее судьбу международного порядка в привычном нам понимании", — говорится в материале.
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Автор текста также призвал США и Европу добиться наилучшей для Украины мирной сделки в рамках разумного, не устраивая вокруг боевых действий излишнюю шумиху.
«
"Украина — не центр вселенной", — резюмировал обозреватель.
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что Украина должна вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов в рамках конфликта.
Глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости 29 декабря отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".
Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил Владимир Путин.
Президент в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и о необходимости отмены санкций.
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