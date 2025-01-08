https://ria.ru/20250108/frantsija-1992805838.html

Во Франции рассказали, чем опасно вхождение Маска в администрацию США

Во Франции рассказали, чем опасно вхождение Маска в администрацию США - РИА Новости, 08.01.2025

Во Франции рассказали, чем опасно вхождение Маска в администрацию США

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что вхождение американского предпринимателя Илона Маска, руководящего частной компанией SpaceX, в американскую РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T13:15:00+03:00

2025-01-08T13:15:00+03:00

2025-01-08T13:15:00+03:00

космос - риа наука

франция

сша

себастьян лекорню

илон маск

дональд трамп

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ПАРИЖ, 8 янв - РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что вхождение американского предпринимателя Илона Маска, руководящего частной компанией SpaceX, в американскую администрацию может стать риском для космической отрасли Евросоюза. "Я думаю, что настоящий риск... заключается во вхождении SpaceX и главы SpaceX в американскую администрацию. Впервые частные американские интересы будут практически помещены рядом с американской администрацией", - сказал Лекорню в эфире радиостанции Europe 1. По словам министра, перед европейцами встает вопрос, как на это реагировать, когда речь идет о суверенитете, а также о сохранении доступа к космическому пространству. Ранее избранный президент США Дональд Трамп объявил, что в период его второго президентства предприниматели Вивек Рамасвами и Маск возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) - ведомство сосредоточится на оптимизации и сокращении государственных расходов.

https://ria.ru/20250107/mask-1992767737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, франция, сша, себастьян лекорню, илон маск, дональд трамп, spacex