https://ria.ru/20250108/frantsija-1992805838.html
Во Франции рассказали, чем опасно вхождение Маска в администрацию США
Во Франции рассказали, чем опасно вхождение Маска в администрацию США - РИА Новости, 08.01.2025
Во Франции рассказали, чем опасно вхождение Маска в администрацию США
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что вхождение американского предпринимателя Илона Маска, руководящего частной компанией SpaceX, в американскую РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T13:15:00+03:00
2025-01-08T13:15:00+03:00
2025-01-08T13:15:00+03:00
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ПАРИЖ, 8 янв - РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что вхождение американского предпринимателя Илона Маска, руководящего частной компанией SpaceX, в американскую администрацию может стать риском для космической отрасли Евросоюза. "Я думаю, что настоящий риск... заключается во вхождении SpaceX и главы SpaceX в американскую администрацию. Впервые частные американские интересы будут практически помещены рядом с американской администрацией", - сказал Лекорню в эфире радиостанции Europe 1. По словам министра, перед европейцами встает вопрос, как на это реагировать, когда речь идет о суверенитете, а также о сохранении доступа к космическому пространству. Ранее избранный президент США Дональд Трамп объявил, что в период его второго президентства предприниматели Вивек Рамасвами и Маск возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) - ведомство сосредоточится на оптимизации и сокращении государственных расходов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, франция, сша, себастьян лекорню, илон маск, дональд трамп, spacex
Космос - РИА Наука, Франция, США, Себастьян Лекорню, Илон Маск, Дональд Трамп, SpaceX
Во Франции рассказали, чем опасно вхождение Маска в администрацию США
Минобороны Франции заявило о риске для космической отрасли из-за статуса Маска