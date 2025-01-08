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Во Франции рассказали, чем опасно вхождение Маска в администрацию США - РИА Новости, 08.01.2025
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13:15 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/frantsija-1992805838.html
Во Франции рассказали, чем опасно вхождение Маска в администрацию США
Во Франции рассказали, чем опасно вхождение Маска в администрацию США - РИА Новости, 08.01.2025
Во Франции рассказали, чем опасно вхождение Маска в администрацию США
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что вхождение американского предпринимателя Илона Маска, руководящего частной компанией SpaceX, в американскую РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T13:15:00+03:00
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космос - риа наука
франция
сша
себастьян лекорню
илон маск
дональд трамп
spacex
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ПАРИЖ, 8 янв - РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что вхождение американского предпринимателя Илона Маска, руководящего частной компанией SpaceX, в американскую администрацию может стать риском для космической отрасли Евросоюза. "Я думаю, что настоящий риск... заключается во вхождении SpaceX и главы SpaceX в американскую администрацию. Впервые частные американские интересы будут практически помещены рядом с американской администрацией", - сказал Лекорню в эфире радиостанции Europe 1. По словам министра, перед европейцами встает вопрос, как на это реагировать, когда речь идет о суверенитете, а также о сохранении доступа к космическому пространству. Ранее избранный президент США Дональд Трамп объявил, что в период его второго президентства предприниматели Вивек Рамасвами и Маск возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) - ведомство сосредоточится на оптимизации и сокращении государственных расходов.
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франция
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космос - риа наука, франция, сша, себастьян лекорню, илон маск, дональд трамп, spacex
Космос - РИА Наука, Франция, США, Себастьян Лекорню, Илон Маск, Дональд Трамп, SpaceX
Во Франции рассказали, чем опасно вхождение Маска в администрацию США

Минобороны Франции заявило о риске для космической отрасли из-за статуса Маска

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 янв - РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что вхождение американского предпринимателя Илона Маска, руководящего частной компанией SpaceX, в американскую администрацию может стать риском для космической отрасли Евросоюза.
"Я думаю, что настоящий риск... заключается во вхождении SpaceX и главы SpaceX в американскую администрацию. Впервые частные американские интересы будут практически помещены рядом с американской администрацией", - сказал Лекорню в эфире радиостанции Europe 1.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Биограф Маска утверждает, что миллиардер сходит с ума, пишет Daily Beast
Вчера, 21:01
По словам министра, перед европейцами встает вопрос, как на это реагировать, когда речь идет о суверенитете, а также о сохранении доступа к космическому пространству.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп объявил, что в период его второго президентства предприниматели Вивек Рамасвами и Маск возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) - ведомство сосредоточится на оптимизации и сокращении государственных расходов.
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме — 2019 - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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Космос - РИА НаукаФранцияСШАСебастьян ЛекорнюИлон МаскДональд ТрампSpaceX
 
 
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