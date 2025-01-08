https://ria.ru/20250108/flot-1989086845.html

"Грядет неизбежное". Запад готовит флот к новым войнам

"Грядет неизбежное". Запад готовит флот к новым войнам - РИА Новости, 08.01.2025

"Грядет неизбежное". Запад готовит флот к новым войнам

Продолжающиеся конфликты в разных точках земного шара показывают: доктрина использования военно-морских сил нуждается в срочной корректировке. К таким выводам... РИА Новости, 08.01.2025

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Давид Нармания. Продолжающиеся конфликты в разных точках земного шара показывают: доктрина использования военно-морских сил нуждается в срочной корректировке. К таким выводам пришло командование в США, Великобритании и Франции. О том, как изменится роль флота в будущих войнах, — в материале РИА Новости.Новые вызовыВ НАТО отмечают, что военные корабли сталкиваются с новыми угрозами из-за появления ранее невиданных вооружений. Технологический прогресс диктует военным свою волю, и "большие звезды" ведущих морских держав настаивают: нужны реформы.Первыми ласточками перемен стали размышления западных флотоводцев о перспективах конфликта с Россией и Китаем. Появление гиперзвукового оружия серьезно пошатнуло все нынешние представления о возможностях флота. Авианосцы, которые раньше считались непотопляемыми, теперь оказались уязвимыми.Но последние изменения вызывают на Западе еще большую тревогу. Если гиперзвук — дорогая и доступная в обозримой перспективе лишь единичным странам технология, то с недавних пор перечень угроз дополнили новые виды вооружений."Сегодня мы сталкиваемся со всеобъемлющей морской мощью в Индо-Тихоокеанском регионе, конфликтом на Украине и атаками хуситов в Красном море — все это будет определять нашу среду безопасности на протяжении нескольких десятилетий", — приводит американский портал Naval Technology заявление министра ВМС США Карлоса Дель Торо.Опыт текущих конфликтов показывает, что угрозу для флота представляют силы, вооруженные не только более дешевой, чем гиперзвуковые ракеты, баллистикой, но даже обладающие безэкипажными катерами и просто ударными дронами. А это значит, что военные корабли ценой в миллиарды долларов могут стать мишенью как для государств-конкурентов, так и для небольших группировок.От всего этого необходимо искать защиту. Но куда больше западных флотоводцев пугают не столько сами новые угрозы, сколько темпы, с которыми они появляются. Требуется пересмотр всего устройства флота и обслуживающего его военно-промышленного комплекса."Военно-морские силы больше не могут рассчитывать на то, что корабли будут актуальны в течение сорокалетнего срока службы, поскольку системы вооружения кардинально изменятся за такой период", — приводит американское издание Defense News слова адмирала Николя Вожура, возглавляющего штаб ВМС Франции. Иными словами, корабли устаревают за то время, что их строят.Как боротьсяЕго мнение разделяет глава военно-морского штаба Королевского флота Великобритании сэр Бен Ки. Он также отмечает, что оружейная "смена поколений" проходит быстрее, чем строятся новые корабли."Вам придется отделить операционные возможности от платформы", — убежден адмирал. Речь идет о подходе, который позволил бы совершенствовать и обновлять корабль в короткие сроки уже после того, как он сошел со стапелей.Сейчас Британия и Франция совместно работают с оружейным гигантом MBDA, занимающимся производством ракетных систем с учетом полученного в Красном море опыта."Урок состоял в том, что ВМС должны быть куда сильнее сосредоточены на действительно значимых факторах, а не на поисках идеального решения, которое будет слишком запоздалым", — отмечает Ки.Подобное изменение риторики означает отход от традиционной западной оружейной философии, которая заключалась в дорогом, длительном, штучном, но качественном производстве. Опыт текущих конфликтов убедил Европу и США, что главная задача промышленности воюющей страны — не производство чудо-оружия, а обеспечение бесперебойных поставок всего необходимого в сжатые сроки. Без ответа остается главный вопрос — где взять деньги на возрождение деиндустриализованного после холодной войны европейского ВПК.Однако и Великобритания, и Франция планируют привлекать на борт промышленных инженеров, включая специалистов по искусственному интеллекту, чтобы те могли точнее понять потребности военных.Еще одно изменение, которое пророчит Вожур, — увеличение экипажей. По его словам, нынешняя численность оказалась недостаточной.Там, за океаномВ США также говорят о необходимости изменений в самой морской доктрине, апеллируя к необходимости хотя бы что-то противопоставить Китаю. Пекин, убеждены в Вашингтоне, вышел на абсолютно иной уровень производства этого вида вооружений."На каждое океанское судно, которое мы можем построить, Китай построит 359", — заявил на слушаниях член палаты представителей от демократов Раджа Кришнамурти.Корень этой проблемы, как убежден советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в том, что американская судостроительная промышленность начала умирать в начале 1980-х. Ситуацию, по его словам, усугубляет общий кризис всей военно-промышленной базы США, с которым Вашингтон столкнулся из-за конфликта на Украине."Киев за восемь недель сжег американский годовой запас снарядов для 155-милимметровой артиллерии", — отметил Салливан.Все это вызвано десятилетиями недоинвестирования и отсутствия координации в ВПК.Теперь США рассматривают возможность привлечения союзников для решения этой проблемы."Нам необходимо рассмотреть возможность совместного производства, будь то производство боеприпасов в Австралии или судостроение в Корее", — приводит Defense News слова Уильяма Гринволта из аналитического центра American Enterprise Institute.И в Вашингтоне спешат с поисками приемлемого решения. Там убеждены, что его оппоненты — в первую очередь Пекин — в случае конфликта смогут одержать победу именно из-за того, что китайская промышленность куда эффективнее способна ремонтировать корабли и стоить новые. Это делает КНР фаворитом в противостоянии, которое к тому же может развернуться у его берегов.

https://ria.ru/20241209/armiya-1987785027.html

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Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

сша, франция, великобритания, китай, джейк салливан, в мире