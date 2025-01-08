https://ria.ru/20250108/finansy-1992786659.html

Исследование показало, что россияне увеличивают "подушку безопасности"

Исследование показало, что россияне увеличивают "подушку безопасности" - РИА Новости, 08.01.2025

Исследование показало, что россияне увеличивают "подушку безопасности"

Большинство россиян (77%) продолжат увеличивать свою финансовую "подушку безопасности" в 2025 году, следует из исследования "Почта банка" (имеется в... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T07:36:00+03:00

2025-01-08T07:36:00+03:00

2025-01-08T07:36:00+03:00

экономика

почта банк

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Большинство россиян (77%) продолжат увеличивать свою финансовую "подушку безопасности" в 2025 году, следует из исследования "Почта банка" (имеется в распоряжении РИА Новости). "77% россиян продолжат формировать финансовую "подушку безопасности" в 2025 году. При этом 23% будут рассчитывать только на текущие средства", - говорится в исследовании, в котором приняли участие около 3 тысяч клиентов банка. Половина опрошенных из тех, кто задумывается о сбережениях, готова откладывать ежемесячно 5-10% среднего дохода. Еще 24% рассказали о том, что выделят на эти цели 10-15% дохода. 18% россиян будут оставлять для личных накоплений от 30 до 50% заработка. И всего 8% готовы вносить в финансовую "подушку безопасности" свыше 50% ежемесячных начислений. "По оценке экспертов "Почта банка", это связано со стремлением россиян сфокусироваться на увеличении личного капитала. Тем более текущие условия рынка позволяют получать высокую доходность", - поясняется в исследовании. На вопросы о способах накопления 11% россиян ответили, что готовы использовать преимущества программы долгосрочных сбережений. При этом четверть опрошенных пока изучает возможности этого финансового инструмента. Использовать накопительные счета будут 44,5%, а вклады 26%. Инвестировать средства в акции и облигации на фондовом рынке будут 12% опрошенных, а 2% начнут вкладывать средства в покупку золота. Что касается трат из накоплений, то оказалось, что потратить их на отпуск планируют 73% опрошенных, при этом у 23% из них деньги на путешествия отложены уже сейчас. Сделать ремонт в 2025 году планирует 43% россиян, 28% направят средства на оплату высшего, среднего специального или дополнительного образования. На вопрос о покупке дома или квартиры в 2025 году утвердительно ответили 17% опрошенных. Еще 2% купят дачу, а около 10% россиян копят деньги для первоначального взноса на покупку недвижимости в ипотеку. Покупку личного транспорта в следующем году запланировала четверть россиян. При этом 23% рассказали о том, что хотят купить автомобиль, а 2% опрошенных выбрали для себя уникальные виды транспорта, например мотоцикл, яхту или моторную лодку. При этом 75% россиян не планируют приобретать транспортные средства.

https://ria.ru/20241231/dengi-1992121779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, почта банк